Україна готує нові правила управління відходами за нормами ЄС

В Україні розпочали підготовку нового законопроєкту про управління відходами видобувної промисловості. Документ має адаптувати українське законодавство до вимог Директиви 2006/21/ЄС та встановити чіткі правила для галузі.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

В Україні готують нові правила для відходів

Підготовку законопроєкту та подальші кроки щодо його розроблення обговорили під час експертної дискусії за участю представників державних органів, бізнесу, громадськості та юридичної спільноти.

Що передбачає новий закон

Голова профільного парламентського комітету Олег Бондаренко зазначив, що під час підготовки оновленої редакції документа основним орієнтиром має бути максимально точне перенесення положень Директиви 2006/21/ЄС в українське законодавство.

За його словами, додаткові положення не повинні ускладнювати проходження законопроєкту. Він також повідомив, що до ухвалення спеціального закону для видобувної промисловості продовжують діяти норми рамкового Закону України "Про управління відходами".

Заступник міністра економіки та довкілля Олександр Краснолуцький наголосив, що відсутність спеціального закону та наявність правових колізій створюють труднощі як для підприємств, так і для державних органів.

"Майбутній закон має забезпечити виконання євроінтеграційних зобов'язань України та встановити зрозумілі правила для галузі", - зазначив він.

За словами керівниці групи експертів ГО "Прагма" Альони Шуліми, Директива 2006/21/ЄС регулює поводження з відходами, які утворюються під час розвідки, видобування, переробки та зберігання мінеральних ресурсів.

Чинне українське законодавство, за її словами, не враховує всіх особливостей видобувної галузі. Тому планується запровадити спеціальне регулювання.

Основою для підготовки нової редакції стане законопроєкт №12180. Його планують доопрацювати з урахуванням зауважень і пропозицій, які раніше надали державні органи та представники бізнесу.

Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков зазначив, що ухвалення закону є частиною виконання зобов'язань України в межах переговорного розділу 27 щодо довкілля та зміни клімату.

Зацікавлені сторони, які ще не надсилали свої пропозиції до документа, можуть подати їх Міністерству економіки та довкілля до 26 вересня 2026 року.

Після цього планують провести додаткові зустрічі з державними органами та бізнес-асоціаціями, які вже надали свої зауваження до законопроєкту №12180.

За підсумками консультацій підготовлену редакцію винесуть на широке обговорення із зацікавленими сторонами або громадське обговорення Міністерства економіки та довкілля.

Подати законопроєкт до Верховної Ради планують до кінця грудня 2026 року.