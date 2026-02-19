Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Наличный курс:

USD

43,27

43,18

EUR

51,40

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина готовит общегосударственный план обновления энергообеспечения общин

Зеленский
В ходе селектора обсуждались ситуации в областях

Украина формирует решение о перестройке и модернизации систем энергоснабжения общин на основе опыта прохождения текущего отопительного сезона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пост президента Владимира Зеленского.

Соответствующий план подготовки к следующей зиме будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне.

По его словам, на правительственном уровне будет создан координационный центр, который систематизирует практические решения регионов и общин, которые смогли обеспечить стабильное тепло- и электроснабжение даже в сложных условиях.

Также Зеленский сообщил, что договорился с премьер-министром Юлией Свириденко о том, что на уровне правительства будет создан соответствующий координационный центр, работающий для систематизации реального опыта общин.

Зеленский добавил, что опыт городов и общин, не допустивших энергетических кризисов, должен быть масштабирован по всей стране.

Отметим, что в Украине девелоперы массово отказываются от центрального отопления: из 419 новых жилых проектов, стартованных в 2024-2025 годах, только 42 предполагают подключение к сетям. Большинство новостроек переходят на индивидуальные и автономные системы.

Автор:
Татьяна Гойденко