Украина готовит общегосударственный план обновления энергообеспечения общин

Украина формирует решение о перестройке и модернизации систем энергоснабжения общин на основе опыта прохождения текущего отопительного сезона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пост президента Владимира Зеленского.

Соответствующий план подготовки к следующей зиме будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне.

По его словам, на правительственном уровне будет создан координационный центр, который систематизирует практические решения регионов и общин, которые смогли обеспечить стабильное тепло- и электроснабжение даже в сложных условиях.

Также Зеленский сообщил, что договорился с премьер-министром Юлией Свириденко о том, что на уровне правительства будет создан соответствующий координационный центр, работающий для систематизации реального опыта общин.

Зеленский добавил, что опыт городов и общин, не допустивших энергетических кризисов, должен быть масштабирован по всей стране.

Отметим, что в Украине девелоперы массово отказываются от центрального отопления: из 419 новых жилых проектов, стартованных в 2024-2025 годах, только 42 предполагают подключение к сетям. Большинство новостроек переходят на индивидуальные и автономные системы.