Україна готує загальнодержавний план оновлення енергозабезпечення громад

Україна формує рішення щодо перебудови та модернізації систем енергопостачання громад на основі досвіду проходження поточного опалювального сезону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пост президента Володимира Зеленського.

Відповідний план підготовки до наступної зими буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.

За його словами, на урядовому рівні створять координаційний центр, який систематизує практичні рішення регіонів і громад, що змогли забезпечити стабільне тепло- та електропостачання навіть у складних умовах.

Також Зеленський повідомив, що домомовився з премʼєр-міністром Юлією Свириденко про те, що на рівні уряду буде створений відповідний координаційний центр, який працюватиме для систематизації реального досвіду громад.

Зеленський додав, що досвід міст і громад, які не допустили енергетичних криз, має бути масштабований по всій країні.

Зауважимо, що в Україні девелопери масово відмовляються від центрального опалення: з 419 нових житлових проєктів, стартованих у 2024–2025 роках, лише 42 передбачають підключення до мереж. Більшість новобудов переходять на індивідуальні та автономні системи.