- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Україна готує загальнодержавний план оновлення енергозабезпечення громад
Україна формує рішення щодо перебудови та модернізації систем енергопостачання громад на основі досвіду проходження поточного опалювального сезону.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пост президента Володимира Зеленського.
Відповідний план підготовки до наступної зими буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.
За його словами, на урядовому рівні створять координаційний центр, який систематизує практичні рішення регіонів і громад, що змогли забезпечити стабільне тепло- та електропостачання навіть у складних умовах.
Також Зеленський повідомив, що домомовився з премʼєр-міністром Юлією Свириденко про те, що на рівні уряду буде створений відповідний координаційний центр, який працюватиме для систематизації реального досвіду громад.
Зеленський додав, що досвід міст і громад, які не допустили енергетичних криз, має бути масштабований по всій країні.
Зауважимо, що в Україні девелопери масово відмовляються від центрального опалення: з 419 нових житлових проєктів, стартованих у 2024–2025 роках, лише 42 передбачають підключення до мереж. Більшість новобудов переходять на індивідуальні та автономні системи.