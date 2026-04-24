Украина готовит продажу инфраструктурных проектов инвесторам: что запускает правительство

Министерство развития общин и территорий Украины приступило к формированию портфеля приоритетных проектов государственно-частного партнерства в транспорте и инфраструктуре. Речь идет об инициативах, которые могут быть реализованы с привлечением частного капитала для восстановления и модернизации страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

По его словам, масштаб разрушений, причиненных войной, невозможно покрыть только за счет государственных ресурсов и помощи международных партнеров, поэтому привлечение бизнеса становится ключевым инструментом возобновления.

В министерстве отмечают, что предыдущий портфель уже включает в себя десятки проектов, среди которых дороги, порты, аэропорты и железнодорожная инфраструктура. Всего в фокусе не менее 30 инициатив, значительная часть которых касается именно транспортного сектора.

Среди потенциальных направлений – концессия портов, развитие и содержание дорожной сети, строительство объездных дорог, модернизация логистических коридоров, внедрение систем взвешивания в движении, а также развитие пограничной инфраструктуры.

Отдельное внимание уделяется проектам, которые могут стартовать в ближайшее время. В частности, Минразвития уже начало подготовку к запуску концессии части зернового терминала порта Черноморск.

Ключевые направления будущего партнерства украинская делегация представила во время третьего бизнес-саммита ЕС-Украина в Брюсселе, где обсуждали инвестиции в восстановление, интеграцию в ЕС и экономическую устойчивость страны.

В настоящее время продолжается реализация одного из крупнейших проектов государственно-частного партнерства — концессии первого и контейнерного терминалов порта Черноморск. Конкурсная комиссия уже завершила приём заявок от потенциальных инвесторов.

Формирование такого портфеля проектов должно стать сигналом для международного бизнеса, что Украина готовит структурированные и понятные возможности для инвестиций в восстановление инфраструктуры.

Напомним, в сентябре в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства .