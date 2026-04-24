Україна готує продаж інфраструктурних проєктів інвесторам: що запускає уряд

Міністерство розвитку громад та територій України розпочало формування портфеля пріоритетних проєктів державно-приватного партнерства у транспорті та інфраструктурі. Йдеться про ініціативи, які можуть бути реалізовані із залученням приватного капіталу для відбудови та модернізації країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

За його словами, масштаб руйнувань, завданих війною, неможливо покрити лише за рахунок державних ресурсів і допомоги міжнародних партнерів, тому залучення бізнесу стає ключовим інструментом відновлення.

У міністерстві зазначають, що попередній портфель уже включає десятки проєктів, серед яких дороги, порти, аеропорти та залізнична інфраструктура. Загалом у фокусі щонайменше 30 ініціатив, значна частина яких стосується саме транспортного сектору.

Серед потенційних напрямів — концесія портів, розвиток та утримання дорожньої мережі, будівництво об’їзних доріг, модернізація логістичних коридорів, впровадження систем зважування у русі, а також розвиток прикордонної інфраструктури.

Окрему увагу приділяють проєктам, які можуть стартувати найближчим часом. Зокрема, Мінрозвитку вже почало підготовку до запуску концесії частини зернового терміналу порту Чорноморськ.

Ключові напрями майбутнього партнерства українська делегація представила під час третього Бізнес-саміту ЄС–Україна у Брюсселі, де обговорювали інвестиції у відбудову, інтеграцію до ЄС та економічну стійкість країни.

Наразі також триває реалізація одного з найбільших проєктів державно-приватного партнерства — концесії першого та контейнерного терміналів порту Чорноморськ. Конкурсна комісія вже завершила прийом заявок від потенційних інвесторів.

Формування такого портфеля проєктів має стати сигналом для міжнародного бізнесу, що Україна готує структуровані та зрозумілі можливості для інвестицій у відновлення інфраструктури.

Нагадаємо, у вересні у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства.