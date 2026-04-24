Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,90

43,78

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна готує продаж інфраструктурних проєктів інвесторам: що запускає уряд

Україна готує продаж інфраструктурних проєктів інвесторам
Україна готує продаж інфраструктурних проєктів інвесторам / Мінрозвитку громад і територій

Міністерство розвитку громад та територій України розпочало формування портфеля пріоритетних проєктів державно-приватного партнерства у транспорті та інфраструктурі. Йдеться про ініціативи, які можуть бути реалізовані із залученням приватного капіталу для відбудови та модернізації країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

За його словами, масштаб руйнувань, завданих війною, неможливо покрити лише за рахунок державних ресурсів і допомоги міжнародних партнерів, тому залучення бізнесу стає ключовим інструментом відновлення.

У міністерстві зазначають, що попередній портфель уже включає десятки проєктів, серед яких дороги, порти, аеропорти та залізнична інфраструктура. Загалом у фокусі щонайменше 30 ініціатив, значна частина яких стосується саме транспортного сектору.

Серед потенційних напрямів — концесія портів, розвиток та утримання дорожньої мережі, будівництво об’їзних доріг, модернізація логістичних коридорів, впровадження систем зважування у русі, а також розвиток прикордонної інфраструктури.

Окрему увагу приділяють проєктам, які можуть стартувати найближчим часом. Зокрема, Мінрозвитку вже почало підготовку до запуску концесії частини зернового терміналу порту Чорноморськ.

Ключові напрями майбутнього партнерства українська делегація представила під час третього Бізнес-саміту ЄС–Україна у Брюсселі, де обговорювали інвестиції у відбудову, інтеграцію до ЄС та економічну стійкість країни.

Наразі також триває реалізація одного з найбільших проєктів державно-приватного партнерства — концесії першого та контейнерного терміналів порту Чорноморськ. Конкурсна комісія вже завершила прийом заявок від потенційних інвесторів.

Формування такого портфеля проєктів має стати сигналом для міжнародного бізнесу, що Україна готує структуровані та зрозумілі можливості для інвестицій у відновлення інфраструктури.

Нагадаємо, у вересні у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства

Автор:
Тетяна Гойденко