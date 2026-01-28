У Брюсселі презентували концесійний проєкт у порту Чорноморськ для міжнародних інвесторів

У Брюсселі відбулася презентація проєкту публічно-приватного партнерства (ППП) у морському порту Чорноморськ для європейських та українських інвесторів. Захід, присвячений конкурсу з визначення концесіонера Першого та Контейнерного терміналів порту, був організований Європейською Комісією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Участь у події взяли перша заступниця Міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум, заступник міністра Андрій Кашуба, директор з координації розширення, стратегії та інвестицій Єврокомісії (DG ENEST) Маттьє Буске, а також 42 представники міжнародного та українського бізнесу.

Серед учасників — світові оператори контейнерних перевезень, керівники провідних європейських портів і міжнародні інфраструктурні інвестиційні фонди.

Під час заходу представники Мінрозвитку спільно з радниками проєкту від ЄБРР та IFC представили ключові параметри концесійного проєкту, а також детально пояснили процедуру проведення конкурсу. Зокрема, йшлося про етапи відбору, механізм конкурентного діалогу та підхід до оцінки інвестиційних пропозицій.

Альона Шкрум наголосила, що концесія не передбачає приватизації портових активів. За її словами, йдеться про передачу терміналів в управління приватному партнеру строком до 40 років за результатами відкритого конкурсу, при збереженні державної власності на стратегічні об’єкти та контролю за виконанням інвестором зобов’язань.

Заступник міністра Андрій Кашуба у своєму виступі підкреслив стійкість портового сектору України та готовність держави залучати інвестиції навіть в умовах повномасштабної війни. Він навів дані про зростання вантажообігу та контейнерних перевезень, назвавши проєкт у порту Чорноморськ одним із ключових інфраструктурних інвестиційних проєктів країни.

За його словами, у 2025 році українські порти обробили 86,2 млн тонн вантажів, а контейнерний трафік зріс на 66% — до 215 748 TEU. Це, за оцінкою уряду, підтверджує операційну спроможність і стратегічну роль українських морських портів у глобальних ланцюгах постачання.

Кашуба також зазначив, що термінали порту Чорноморськ є одними з найперспективніших контейнерних об’єктів в Україні та мають важливе значення для розвитку логістичних маршрутів як України, так і Європейського Союзу.

Захід завершився відкритою дискусією з представниками бізнесу щодо умов конкурсу, процедур відбору та очікувань потенційних інвесторів. Окрему сесію було присвячено можливостям Ukraine Investment Framework для залучення приватного капіталу до відновлення України.

Додамо, у вересні у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створює конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.