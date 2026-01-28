В Брюсселе презентовали концессионный проект в порту Черноморск для международных инвесторов

В Брюсселе прошла презентация проекта публично-частного партнерства (ППП) в морском порту Черноморск для европейских и украинских инвесторов. Мероприятие, посвященное конкурсу по определению концессионера Первого и Контейнерного терминалов порта, было организовано Европейской Комиссией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Участие в событии приняли первый заместитель Министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум, заместитель министра Андрей Кашуба, директор по координации расширения, стратегии и инвестиций Еврокомиссии (DG ENEST) Маттье Буске, а также 42 представителя международного и украинского бизнеса.

Среди участников – мировые операторы контейнерных перевозок, руководители ведущих европейских портов и международные инфраструктурные инвестиционные фонды.

В ходе мероприятия представители Минразвития совместно с советниками проекта от ЕБРР и IFC представили ключевые параметры концессионного проекта, а также подробно объяснили процедуру проведения конкурса. В частности, речь шла об этапах отбора, механизме конкурентного диалога и подходе к оценке инвестиционных предложений.

Алена Шкрум подчеркнула, что концессия не предусматривает приватизацию портовых активов. По ее словам, речь идет о передаче терминалов в управление частному партнеру сроком до 40 лет по результатам открытого конкурса, при сохранении государственной собственности на стратегические объекты и контроля за исполнением инвестором обязательств.

Замминистра Андрей Кашуба в своем выступлении подчеркнул устойчивость портового сектора Украины и готовность государства привлекать инвестиции даже в условиях полномасштабной войны. Он привел данные о росте грузооборота и контейнерных перевозок, назвав проект в порту Черноморск одним из ключевых инфраструктурных инвестиционных проектов страны.

По его словам, в 2025 году украинские порты обработали 86,2 млн. тонн грузов, а контейнерный трафик вырос на 66% — до 215 748 TEU. Это, по оценке правительства, подтверждает операционную способность и стратегическую роль украинских морских портов в глобальных цепях снабжения.

Кашуба также отметил, что терминалы порта Черноморск являются одними из перспективных контейнерных объектов в Украине и имеют важное значение для развития логистических маршрутов как Украины, так и Европейского Союза.

Мероприятие завершилось открытой дискуссией с представителями бизнеса по условиям конкурса, процедурам отбора и ожиданиям потенциальных инвесторов. Отдельная сессия была посвящена возможностям Ukraine Investment Framework для привлечения частного капитала к восстановлению Украины.

Добавим, в сентябре в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства. Минразвития создает конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.