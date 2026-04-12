AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
ТОП 50 

СЕО
  Свободная энергия 
  2. энергия
Smart 

Money

Украина готовит спотовый рынок электроэнергии к объединению с европейским

АО "Оператор рынка" совместно со словацкой компанией SFERA 7-8 апреля обсудили внедрение изменений в программное обеспечение спотового рынка электроэнергии, необходимых для реализации market coupling (объединения рынков электроэнергии).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

В компании отмечают, что "Оператор рынка" продолжает системную подготовку к интеграции украинского рынка спотов с европейским. Подчеркивается важность принятия соответствующего законодательства, формирующего правовую основу для интеграционных процессов, и ожидания последовательного внедрения реформ, необходимых для полноценного присоединения Украины к европейскому энергорынку.

В рамках этой работы 7–8 апреля состоялись встречи с представителями словацкой SFERA — разработчика программного обеспечения XMtrade/PXS, используемого для организации торгов на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в Украине. Основной темой стало обсуждение технических изменений в системе, направленных на обеспечение процессов market coupling.

Отдельно стороны рассмотрели возможность внедрения нового типа заявки на рынке "на сутки вперед" - блочной заявки, позволяющей объединять в одном инструменте разнонаправленные сделки купли и продажи. Также обсуждались новые возможности и обновление интерфейсов для внутрисуточного рынка.

Изменения в программе в сегменте ВДР предполагают дальнейшее расширение функционала, необходимого для интеграции украинского внутрисуточного рынка с европейским SIDC, а также для обеспечения совместимости с информационными системами других участников объединенного рынка.

Об АО "Оператор рынка"

"Оператор рынка" как государственное предприятие создано 18 июня 2019 года в соответствии с законом "О рынке электрической энергии". 20 декабря 2021 года "Оператор рынка" стал акционерным обществом, 100% акций которого принадлежит государству и не подлежит приватизации.

Компания отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, помогает обеспечить баланс между спросом и предложением на рынке электрической энергии.

Напомним, в ноябре 2025 года Кабмин начал масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору после обнародования дела НАБУ "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике.

Автор:
Татьяна Гойденко