Україна готує спотовий ринок електроенергії до об’єднання з європейським

АТ "Оператор ринку" спільно зі словацькою компанією SFERA 7–8 квітня обговорили впровадження змін до програмного забезпечення спотового ринку електроенергії, необхідних для реалізації market coupling (об’єднання ринків електроенергії).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

У компанії зазначають, що "Оператор ринку" продовжує системну підготовку до інтеграції українського спотового ринку з європейським. Підкреслюється важливість ухвалення відповідного законодавства, яке формує правову основу для інтеграційних процесів, та очікування на послідовне впровадження реформ, необхідних для повноцінного приєднання України до європейського енергоринку.

У межах цієї роботи 7–8 квітня відбулися зустрічі з представниками словацької SFERA — розробника програмного забезпечення XMtrade/PXS, яке використовується для організації торгів на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку в Україні. Основною темою стало обговорення технічних змін до системи, спрямованих на забезпечення процесів market coupling.

Окремо сторони розглянули можливість впровадження нового типу заявки на ринку "на добу наперед" — блочної заявки, яка дозволяє об’єднувати в одному інструменті різноспрямовані операції купівлі та продажу. Також обговорювалися нові функціональні можливості та оновлення інтерфейсів для внутрішньодобового ринку.

Зміни до програмного забезпечення в сегменті ВДР передбачають подальше розширення функціоналу, необхідного для інтеграції українського внутрішньодобового ринку з європейським SIDC, а також для забезпечення сумісності з інформаційними системами інших учасників об’єднаного ринку.

Про АТ "Оператор ринку"

"Оператор ринку" як державне підприємство утворене 18 червня 2019 року у відповідності до закону "Про ринок електричної енергії". 20 грудня 2021 року "Оператор ринку" став акціонерним товариством, 100% акцій якого належить державі та яке не підлягає приватизації.

Компанія відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, допомагає забезпечити баланс між попитом та пропозицією на ринку електричної енергії.

Нагадаємо, в листопаді 2025 року Кабмін розпочав масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору після оприлюднення справи НАБУ "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці.