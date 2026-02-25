Запланована подія 2

Украина и 11 стран Европы подписали совместное заявление с США о безопасности газовых поставок

В Вашингтоне 12 стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину, подписали совместное заявление из США об усилении безопасности поставок природного газа. Документ предполагает полное устранение российских источников с рынка, диверсификацию импорта и развитие трансграничной инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Болгарии.

Среди подписантов – Болгария, Греция, Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Украина. Документ предусматривает укрепление сотрудничества между Европой и США в сфере поставок природного газа, в частности, за счет увеличения импорта из надежных и диверсифицированных источников .

Основные направления сотрудничества

Документ, подписанный в рамках "Transatlantic Summit on Security of Gas Supply", фиксирует намерения сторон по усилению безопасности поставок природного газа в Центральную и Восточную Европу. Ключевыми аспектами сделки являются:

  • увеличение объемов импорта из надежных источников и постепенное сокращение зависимости от монопольных поставщиков;
  • стратегическая цель предполагает устранение российских энергоресурсов с рынков стран-подписантов;
  • устранение немаркетинговых и регуляторных барьеров, препятствующих свободному импорту газа.

Развитие инфраструктуры

Участники саммита договорились о пересмотре и расширении перечня проектов по увеличению межгосударственных мощностей. Речь идет о конкретных трансграничных инициативах, имеющих определенные технические параметры и механизмы финансирования.

Реализация этих договоренностей - создать более устойчивый энергетический рынок в регионе и усилить интеграцию газотранспортных систем Центральной и Восточной Европы.

Напомним, южноевропейские страны активно готовятся замещать российский газ американским сжиженным природным газом (СПГ). Греческое совместное предприятие Atlantic Sea LNG Trade, созданное DEPA и строительной группой Aktor, ведет переговоры о долгосрочных поставках до 15 миллиардов кубических метров американского СПГ ежегодно в течение 20 лет для поставок в южную Европу.

Автор:
Татьяна Ковальчук