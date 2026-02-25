Україна та 11 країн Європи підписали спільну заяву зі США про безпеку газових постачань

У Вашингтоні 12 країн Центральної та Східної Європи, включаючи Україну, підписали спільну заяву зі США щодо посилення безпеки постачання природного газу. Документ передбачає повне усунення російських джерел з ринку, диверсифікацію імпорту та розвиток транскордонної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики Болгарії.

Серед підписантів - Болгарія, Греція, Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина та Україна. Документ передбачає зміцнення співпраці між Європою та США у сфері постачання природного газу, зокрема за рахунок збільшення імпорту з надійних і диверсифікованих джерел.

Основні напрями співпраці

Документ, який був підписаний в рамках "Transatlantic Summit on Security of Gas Supply", фіксує наміри сторін щодо посилення безпеки постачання природного газу до Центральної та Східної Європи. Ключовими аспектами угоди є:

збільшення обсягів імпорту з надійних джерел та поступове скорочення залежності від монопольних постачальників;

стратегічна мета передбачає усунення російських енергоресурсів з ринків країн-підписантів;

усунення немаркетингових та регуляторних бар’єрів, що перешкоджають вільному імпорту газу.

Розвиток інфраструктури

Учасники саміту домовилися про перегляд та розширення переліку проєктів зі збільшення міждержавних потужностей. Мова йде про конкретні транскордонні ініціативи, які мають визначені технічні параметри та механізми фінансування.

Реалізація цих домовленостей має на меті створити більш стійкий енергетичний ринок у регіоні та посилити інтеграцію газотранспортних систем Центральної та Східної Європи.

Нагадаємо, південноєвропейські країни активно готуються заміщати російський газ американським зрідженим природним газом (СПГ). Грецьке спільне підприємство Atlantic Sea LNG Trade, створене DEPA та будівельною групою Aktor, веде переговори про довгострокове постачання до 15 мільярдів кубічних метрів американського СПГ щорічно протягом 20 років для постачання до південної Європи.