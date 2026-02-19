Угорщина погрожує припинити постачання газу та електроенергії в Україну: що відомо

Угорщина розглядає можливість зупинки експорту природного газу та електроенергії до України. Цей крок пов’язаний із ситуацією навколо припинення транзиту російської нафти українською ділянкою нафтопроводу "Дружба", яка була пошкоджена внаслідок удару армії РФ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

"Українська акція неприпустима і нестерпна, тому ми припинили дизельні перевезення в Україну... Якщо українська держава продовжить тримати нафтопровід "Дружба" закритим, будуть подальші заходи реагування", — заявив на брифінгу керівник апарату прем’єр міністра Віктора Орбана Гергей Гуляш.

Під час виступу він додав, що уряд Угорщини вивільнив стратегічні резерви нафти після того, як державна компанія MOL звернулася з відповідним проханням.

Імпорт природного газу

Аналітики зазначають, що угорський маршрут постачання газу залишається одним із ключових для України. Проте спостерігається тенденція до диверсифікації. За їх даними:

у 2025 році з Угорщини надійшло понад 2,9 млрд куб м газу (45% імпорту);

у січні 2026 року частка Угорщини знизилася до 38% (266 млн куб м);

більше половини всього імпорту в січні 2026 року надійшло з Польщі;

частка Словаччини у 2025 році становила 20% (1,3 млрд куб м) через вищі тарифи.

На думку експертів, зупинка поставок була б порушенням законодавства ЄС, оскільки транзитом займаються приватні міжнародні трейдери. Наразі запаси газу в підземних сховищах України на 40% перевищують показники аналогічного періоду минулого року.

Ситуація в електроенергетиці

Угорщина також є важливим постачальником електроенергії для України. Частка імпорту з Угорщини досягає 50% у загальній структурі імпорту електроенергії в лютому 2026 року. За оцінками аналітиків, Україна у 2025 році імпортувала близько 1,4 млн МВт-год з Угорщини, що складає 42% усього імпорту. Натомість, імпорт електроенергії зі Словаччини становить близько 18% у загальній структурі імпорту в лютому 2026 року.

Які можуть бути наслідки?

Наразі жодних обмежень на імпорт електроенергії, як і на імпорт природного газу не запроваджено. Як і у випадку з газом, зараз йдеться більше про погрози таких кроків, ніж про реальні обмеження.

"Теоретична зупинка постачання електроенергії до України, якою погрожує Угорщина, може мати помітний короткостроковий вплив для України, яка зіштовхується з дефіцитом електроенергії після російських обстрілів", — вважають фахівці.

Нагадаємо, 18 лютого Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновить його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару. Словаччина також пригрозила призупиненням постачання електрики.