Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электроэнергии в Украину: что известно

Гергей Гуляш
Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуляш. Фото: .facebook.com/gergely.gulyas

Венгрия рассматривает возможность остановки экспорта природного газа и электроэнергии в Украину. Этот шаг связан с ситуацией вокруг прекращения транзита российской нефти по украинскому участку нефтепровода "Дружба", который был поврежден в результате удара армии РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

"Украинская акция недопустима и невыносима, поэтому мы прекратили поставки дизеля в Украину... Если украинское государство продолжит держать нефтепровод "Дружба" закрытым, будут дальнейшие меры реагирования", - заявил на брифинге руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляш.

Во время выступления он добавил, что правительство Венгрии высвободило стратегические резервы нефти после того, как государственная компания MOL обратилась с соответствующей просьбой.

Импорт природного газа

Аналитики отмечают, что венгерский маршрут поставки газа остается одним из ключевых для Украины. Однако наблюдается тенденция к диверсификации. По их данным:

  • в 2025 году из Венгрии поступило более 2,9 млрд куб. м газа (45% импорта); 
  • в январе 2026 года доля Венгрии снизилась до 38% (266 млн куб. м); 
  • более половины всего импорта в январе 2026 года поступило из Польши; 
  • доля Словакии в 2025 году составила 20% (1,3 млрд куб м) из-за более высоких тарифов.

По мнению экспертов, остановка поставок была бы нарушением законодательства ЕС, поскольку транзитом занимаются частные международные трейдеры. Пока запасы газа в подземных хранилищах Украины на 40% превышают показатели аналогичного периода прошлого года.

Ситуация в электроэнергетике

Венгрия также является важным поставщиком электроэнергии для Украины. Доля импорта из Венгрии достигает 50% в общей структуре импорта электроэнергии в феврале 2026 года. По оценкам аналитиков, Украина в 2025 году импортировала около 1,4 млн МВт-ч из Венгрии, что составляет 42% всего импорта. В то же время импорт электроэнергии из Словакии составляет около 18% в общей структуре импорта в феврале 2026 года.

Какие могут быть последствия?

Пока никаких ограничений на импорт электроэнергии, как и на импорт природного газа не введено. Как и в случае с газом, сейчас речь идет больше об угрозах таких шагов, чем о реальных ограничениях.

"Теоретическая остановка поставок электроэнергии в Украину, которой угрожает Венгрия, может оказать заметное краткосрочное влияние для Украины, которая сталкивается с дефицитом электроэнергии после российских обстрелов", — считают специалисты.

Напомним, 18 февраля Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновит его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод " Дружба ", который был поврежден в результате российского удара. Словакия также пригрозила приостановкой поставки электричества.

Автор:
Татьяна Ковальчук