Украина и Армения увеличили квоту разрешений для перевозчиков на треть

Украина и Армения договорились увеличить на 30% квоту универсальных разрешений для международных автомобильных перевозок еще на 600 единиц. Параллельно страны начнут готовить новое соглашение, предусматривающее постепенную либерализацию перевозок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Договоренности достигли во время заседания Смешанной украинско-армянской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

По словам первого заместителя министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергея Деркача, увеличение количества универсальных разрешений должно уменьшить расходы перевозчиков и упростить выполнение международных рейсов до вступления в силу нового соглашения.

Еще одно изменение касается дорожных сборов в Армении. С 14 июля 2026 года транспортные средства с максимально разрешенной массой до 44 тонн, зарегистрированные в государствах-членах систем ЕКМТ и ОЧЭС, освобождаются от таких платежей во время двусторонних и транзитных перевозок по территории Армении по соответствующим многосторонним разрешениям.

Кроме того, Украина и Армения в первый раз договорились обменяться разрешениями на нерегулярные пассажирские перевозки. Это должно расширить возможности автобусного сообщения между странами.

Добавим, что в 2026 году наши перевозчики получили доступ к рынкам более 40 стран мира. Благодаря политике либерализации, значительная часть маршрутов теперь доступна без лишних бумажек и длительных ожиданий разрешений.