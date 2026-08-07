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Україна і Вірменія збільшили квоту дозволів для перевізників на третину

вантаж
Україна і Вірменія збільшили квоту дозволів для перевізників на третину / Depositphotos

Україна та Вірменія домовилися збільшити на 30% квоту універсальних дозволів для міжнародних автомобільних перевезень — ще на 600 одиниць. Паралельно країни почнуть готувати нову угоду, яка передбачатиме поступову лібералізацію перевезень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Домовленостей досягли під час засідання Змішаної українсько-вірменської комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

За словами першого заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергія Деркача, збільшення кількості універсальних дозволів має зменшити витрати перевізників і спростити виконання міжнародних рейсів до набрання чинності новою угодою.

Ще одна зміна стосується дорожніх зборів у Вірменії. З 14 липня 2026 року транспортні засоби з максимально дозволеною масою до 44 тонн, зареєстровані у державах — членах систем ЄКМТ та ОЧЕС, звільняються від таких платежів під час двосторонніх і транзитних перевезень територією Вірменії за відповідними багатосторонніми дозволами.

Крім того, Україна та Вірменія вперше домовилися обмінятися дозволами на нерегулярні пасажирські перевезення. Це має розширити можливості автобусного сполучення між країнами.

Додамо,  у 2026 році наші перевізники отримали доступ до ринків понад 40 країн світу. Завдяки політиці лібералізації, значна частина маршрутів тепер доступна без зайвих папірців та тривалих очікувань на дозволи. 

Автор:
Тетяна Гойденко

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