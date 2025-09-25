Запланована подія 2

Украина и Азербайджан запускают цифровой альянс: подписан меморандум об электронном документообороте


Украина и Азербайджан запускают цифровой альянс / Минцифры

Украина и Азербайджан заключили меморандум о цифровом сотрудничестве. Замминистра Наталья Деникеева подписала документ, который предусматривает внедрение электронного документооборота и электронной подписи и создает условия для совместных цифровых проектов между двумя странами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

В ходе визита украинская делегация также встретилась с руководством Агентства инноваций и цифрового развития и Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению Азербайджана. В центре обсуждений были потенциальные совместные проекты, обмен опытом и развитие инновационного сектора.

Сотрудничество предусматривает несколько приоритетных направлений: расширение присутствия украинских компаний на азербайджанском рынке, привлечение инвестиций в стартапы Украины и развитие цифровых сервисов, в частности, электронного документооборота и е-подписи.

"Благодарим партнеров за открытость к диалогу и общее видение. Продолжаем открывать новые рынки для украинских компаний и формировать партнерства, которые создают возможности для бизнеса и людей", — отметила Наталья Деникеева.

Новый меморандум станет платформой для запуска совместных цифровых инициатив и создания предпосылок развития инновационного бизнеса между Украиной и Азербайджаном.

Также отметим, что Украина ведет переговоры о возможности транспортировки азербайджанского газа через свою территорию в Европу.

Автор:
Татьяна Гойденко