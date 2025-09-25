Запланована подія 2

Україна та Азербайджан запускають цифровий альянс: підписано меморандум про електронний документообіг

Україна та Азербайджан уклали меморандум про цифрову співпрацю. Заступниця міністра Наталя Денікеєва підписала документ, який передбачає впровадження електронного документообігу та електронного підпису і створює умови для спільних цифрових проєктів між двома країнами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Під час візиту українська делегація також зустрілася з керівництвом Агенції інновацій та цифрового розвитку та Агенції зі сталого та оперативного соціального забезпечення Азербайджану. У центрі обговорень були потенційні спільні проєкти, обмін досвідом і розвиток інноваційного сектору.

Співпраця передбачає кілька пріоритетних напрямів: розширення присутності українських компаній на азербайджанському ринку, залучення інвестицій у стартапи України та розвиток цифрових сервісів, зокрема електронного документообігу та е-підпису.

"Дякуємо партнерам за відкритість до діалогу та спільне бачення. Продовжуємо відкривати нові ринки для українських компаній і формувати партнерства, які створюють можливості для бізнесу й людей", — зазначила Наталя Денікеєва.

Новий меморандум стане платформою для запуску спільних цифрових ініціатив та створення передумов для розвитку інноваційного бізнесу між Україною та Азербайджаном.

Також зазначимо, Україна веде перемовини щодо можливості транспортування азербайджанського газу через свою територію до Європи.

Автор:
Тетяна Гойденко