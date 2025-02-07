Україна веде переговори про транзит азербайджанського газу

Україна веде перемовини щодо можливості транспортування азербайджанського газу через свою територію до Європи.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише "Інтерфакс-Україна".

Він відкинув ідею транспортування під виглядом азербайджанського "якогось іншого" (російського - ред.) газу.

"Триває робота над можливістю транспортування азербайджанського газу, як казав президент. Щоб внести ясність у це питання, можу уточнити, що не йдеться про транспортування під виглядом азербайджанського газу якогось іншого газу. Йдеться саме про азербайджанський і роль України в його транспортуванні. Робота ведеться", - наголосив Тихий.

Він додав, що Україна "бачить різні сигнали" від премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з цього приводу, який неодноразово погрожував зупинити поставки електроенергії Україні та скоротити допомогу біженцям через зупинку транзиту російського газу.

ЄС продовжить переговори з Україною про транзит газу

Європейська комісія продовжить переговори з Україною щодо постачання газу до Європи і включить до них Угорщину та Словаччину.

Україна готова розглянути можливість транзиту газу до Європейського Союзу, якщо на це буде запит від Європейської комісії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже домовилася з Азербайджаном про можливість транзиту його газу для європейських споживачів, зокрема в країни Східної Європи.

Він наголосив, що Україна ніколи не відмовляла в експорті газу – лише російського, аби не давати росіянам заробляти.

Нагадаємо, уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

Як підкреслили в Єврокомісії, зупинка транзиту російського газу територією України не вплинула ні на енергетичну безпеку країн - членів Європейського Союзу, ні на споживчі ціни на блакитне паливо на ринку.