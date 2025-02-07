Украина ведет переговоры о транзите азербайджанского газа

Украина ведет переговоры о возможности транспортировки азербайджанского газа через свою территорию в Европу.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отверг идею транспортировки под видом азербайджанского "некоего другого" (российского — ред.) газа.

"Продолжается работа над возможностью транспортировки азербайджанского газа, как говорил президент. Чтобы внести ясность в этот вопрос, могу уточнить, что речь не идет о транспортировке под видом азербайджанского газа какого-то другого газа. Речь идет именно об азербайджанском и роли Украины в его транспортировке. Работа ведется", — подчеркнул Тихий.

Он добавил, что Украина "видит разные сигналы" от премьер-министра Словакии Роберта Фицо по этому поводу, неоднократно угрожавшему остановить поставки электроэнергии Украине и сократить помощь беженцам из-за остановки транзита российского газа.

ЕС продолжит переговоры с Украиной о транзите газа

Европейская комиссия продолжит переговоры с Украиной по поставкам газа в Европу и включит в них Венгрию и Словакию.

Украина готова рассмотреть возможность транзита газа в Европейский Союз, если на это будет запрос от Европейской комиссии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже договорилась с Азербайджаном о возможности транзита его газа для европейских потребителей, в частности, в страны Восточной Европы.

Он подчеркнул, что Украина никогда не отказывала в экспорте газа – только российского, чтобы не давать россиянам зарабатывать.

Напомним, утром 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

Как подчеркнули в Еврокомиссии, остановка транзита российского газа по территории Украины не повлияла ни на энергетическую безопасность стран — членов Европейского Союза, ни на потребительские цены на голубое топливо на рынке.