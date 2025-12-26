Запланована подія 2

Украина и Черногория обновили Соглашение о свободной торговле: что изменится для национального экспорта

Вицепремьер-министр Тарас Качка и Посол Черногории Борянка Симичевич
Обновленное соглашение с Черногорией откроет двери украинским товарам. Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Вице-премьер-министр Тарас Качка и Посол Черногории Борянка Симичевич подписали Протокол, который изменяет правила торговли между странами и адаптирует их к современным европейским стандартам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Подписанный Протокол обновляет правила определения происхождения товаров в соответствии с пересмотренной Региональной конвенцией о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

Она предусматривает упрощение правил международной торговли и уменьшение административных препятствий для бизнеса.

Реализация этого соглашения создаст новые возможности для наращивания экспорта отечественных товаров на рынок Черногории, а также привлечения украинских товаропроизводителей к международным цепям добавленной стоимости.

Соглашение о свободной торговле

Между Украиной и Черногорией уже действует Соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу 1 января 2013 года.

По данным Госстата, за январь-сентябрь 2025 года объем двусторонней торговли товарами между странами составил 124,1 млн. долларов США, из них экспорт – 30,4 млн. долларов США, импорт – 93,7 млн. долларов США.

Напомним, 29 апреля правительство поддержало соглашение о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами. Она предусматривает установление режима свободной торговли между Украиной и ОАЭ путем либерализации доступа к рынкам товаров и услуг обеим странам. Для украинских товаров обеспечена полная либерализация доступа к рынку ОАЭ.

Автор:
Татьяна Бессараб