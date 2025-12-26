Запланована подія 2

Україна та Чорногорія оновили Угоду про вільну торгівлю: що зміниться для національного експорту

Віцепрем’єр-міністр Тарас Качка та Посол Чорногорії Борянка Симічевич
Оновлена угода з Чорногорією відкриє двері українським товарам. Фото: Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Віцепрем’єр-міністр Тарас Качка та Посол Чорногорії Борянка Симічевич підписали Протокол, який змінює правила торгівлі між країнами та адаптує їх до сучасних європейських стандартів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що підписаний Протокол оновлює правила визначення походження товарів відповідно до переглянутої Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Вона передбачає спрощення правил для міжнародної торгівлі та зменшення адміністративних перешкод для бізнесу. 

Реалізація цієї угоди створить нові можливості для нарощування експорту вітчизняних товарів на ринок Чорногорії, а також залучення українських товаровиробників до міжнародних ланцюгів доданої вартості.

Угода про вільну торгівлю

Між Україною та Чорногорією вже діє Угода про вільну торгівлю, яка набула чинності 1 січня 2013 року.

За даними Держстату, за січень-вересень 2025 року обсяг двосторонньої торгівлі товарами між країнами склав 124,1 млн доларів США, з них експорт – 30,4 млн доларів США, імпорт – 93,7 млн доларів США.

Нагадаємо, 29 квітня уряд підтримав угоду про вільну торгівлю з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Вона передбачає встановлення режиму вільної торгівлі між Україною та ОАЕ шляхом лібералізації доступу до ринків товарів та послуг для обох країн.  Для українських товарів забезпечено повну лібералізацію доступу до ринку ОАЕ.

Автор:
Тетяна Бесараб