Украина и Греция усиливают сотрудничество в сфере поставок газа через LNG-коридор

Греция может стать ключевым хабом для поставок LNG в Украину.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий провел встречу с делегацией Греции во главе с заместителем министра иностранных дел Гарри Теохарисом, послом Греции в Украине Пантелесом Александросом Димитракопулосом и представителями греческих компаний.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Корецкого.

Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере поставок сжиженного природного газа (LNG) через греческие порты в Украину с использованием так называемого Вертикального газового коридора.

Отдельное внимание было уделено возможностям увеличения объемов поставок газа как для Украины, так и для стран Восточной Европы через инфраструктуру греческих портов.

Украинская сторона проинформировала партнеров о ситуации в газовом секторе после сложнейшего отопительного сезона в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.

Также обсуждалось участие греческих компаний в восстановлении и модернизации энергетической инфраструктуры Украины, в частности, возможности привлечения грантового и донорского финансирования для реализации соответствующих проектов.

Отдельно стороны рассмотрели вопросы поставок дизельного горючего, использования греческого флота и другие потенциальные направления взаимовыгодного сотрудничества.

Стоит отметить, что "Нефтегаз Украины" в партнерстве с TotalEnergies впервые доставляет сжиженный природный газ (LNG) через немецкий терминал Deutsche ReGas на острове Рюген.

Автор:
Татьяна Гойденко