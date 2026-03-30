Україна та Греція посилюють співпрацю у сфері постачання газу через LNG-коридор

Греція може стати ключовим хабом для постачання LNG в Україну

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький провів зустріч із делегацією Греції на чолі із заступником міністра закордонних справ Гарі Теохарісом, послом Греції в Україні Пантелісом Александросом Дімітракопулосом та представниками грецьких компаній.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Корецького.

Сторони обговорили розширення співпраці у сфері постачання скрапленого природного газу (LNG) через грецькі порти до України з використанням так званого Вертикального газового коридору.

Окрему увагу приділили можливостям збільшення обсягів постачання газу як для України, так і для країн Східної Європи через інфраструктуру грецьких портів.

Українська сторона поінформувала партнерів про ситуацію в газовому секторі після найскладнішого опалювального сезону в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

Також обговорювалася участь грецьких компаній у відновленні та модернізації енергетичної інфраструктури України, зокрема можливості залучення грантового та донорського фінансування для реалізації відповідних проєктів.

Окремо сторони розглянули питання постачання дизельного пального, використання грецького флоту та інші потенційні напрямки взаємовигідної співпраці.

Варто зазначити, що “Нафтогаз України” у партнерстві з TotalEnergies вперше доставляє скраплений природний газ (LNG) через німецький термінал Deutsche ReGas на острові Рюген. 

Автор:
Тетяна Гойденко