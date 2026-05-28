Украина и Испания усиливают сотрудничество в сфере продовольствия: как изменится импорт и экспорт

Сергей Ткачук, Эмилио Луис Гарсия Муро
Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук совершил визит в Испанию / Госпродпотребслужба

Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук во время визита в Испанию договорился о снижении технических барьеров для бизнеса. Стороны обновляют сертификаты на мясную продукцию, а также ожидают отчета о блутанге для начала поставок овец в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпродпотребслужба.

В рамках рабочего визита Ткачук провел встречу с Генеральным директором по санитарии агропродовольственного производства и благополучия животных Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Эмилио Луисом Гарсией Муро и его командой.

Стороны согласовали общую позицию по обновлению двусторонних сертификатов на свинину, готовые мясные изделия, корма животного происхождения для домашних животных, а также экспорт украинского меда в Испанию. Изменения должны упростить действующие торговые процедуры между двумя странами.

Для решения вопроса по блутангу по запросу украинских и испанских предпринимателей стороны провели онлайн-аудит. Официальный отчет испанской стороны ожидается в течение двух недель. После этого страны согласуют изменения в сертификат, что позволит начать импорт овец из Испании в Украину.

В рамках институционального сотрудничества испанская сторона подтвердила готовность поддерживать Украину по внедрению европейских стандартов. Для адаптации украинских специалистов к требованиям Европейского Союза будут использоваться следующие инструменты: учебные программы, профессиональные обмены и обучающие визиты.

Испанская сторона также заверила в готовности предоставить приоритет вопросу открытия рынка ЕС для украинских инкубационных яиц и суточных цыплят, поскольку на эту продукцию есть спрос, а ассоциации производителей просят ускорить процесс рассмотрения.

В свою очередь Госпродпотребслужба продолжает работу над устранением технических барьеров для расширения торговли с международными партнерами.

Напомним, Украина остается гарантом мировой продовольственной безопасности, снабжая глобальными рынками пшеницу, кукурузу, подсолнечное масло и сою. Сельскохозяйственная продукция формирует 56% общего экспорта страны, что составляет 17% ВВП.

Автор:
Татьяна Ковальчук