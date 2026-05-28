Україна та Іспанія посилюють співпрацю у сфері продовольства: як зміниться імпорт та експорт

Сергій Ткачук, Еміліо Луїс Гарсія Муро
Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук здійснив візит до Іспанії / Держпродспоживслужба

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук під час візиту до Іспанії домовився про зниження технічних бар'єрів для бізнесу. Сторони оновлюють сертифікати на м'ясну продукцію, а також чекають на звіт щодо блутангу для початку поставок овець в Україну.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держпродспоживслужба.

В рамках робочого візиту Ткачук провів зустріч з Генеральним директором з питань санітарії агропродовольчого виробництва та благополуччя тварин Міністерства сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії Еміліо Луїсом Гарсією Муро та його командою.

Сторони погодили спільну позицію щодо оновлення двосторонніх сертифікатів на свинину, готові м'ясні вироби, корми тваринного походження для домашніх тварин, а також на експорт українського меду до Іспанії. Зміни мають спростити чинні процедури торгівлі між двома країнами.

Для вирішення питання щодо блутангу на запит українських та іспанських підприємців сторони провели онлайн-аудит. Офіційний звіт від іспанської сторони очікується протягом двох тижнів. Після цього країни погодять зміни до сертифіката, що дозволить розпочати імпорт овець з Іспанії до України.

У межах інституційної співпраці іспанська сторона підтвердила готовність підтримувати Україну у впровадженні європейських стандартів. Для адаптації українських фахівців до вимог Європейського Союзу використовуватимуть такі інструменти: навчальні програми, професійні обміни та навчальні візити.

Іспанська сторона також запевнила у готовності надати пріоритет питанню відкриття ринку ЄС для українських інкубаційних яєць та добових курчат, оскільки на цю продукцію є попит, а асоціації виробників просять прискорити процес розгляду.

У свою чергу Держпродспоживслужба продовжує роботу над усуненням технічних бар'єрів для розширення торгівлі з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки, постачаючи на глобальні ринки пшеницю, кукурудзу, соняшникову олію та сою. Сільськогосподарська продукція наразі формує 56% загального експорту країни, що становить 17% ВВП.

Автор:
Тетяна Ковальчук