Украина и Катар заключили долгосрочное оборонное партнерство на 10 лет

Украина и Катар договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение президента Владимира Зеленского по итогам визита в Доху.

В ходе встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, а также с участием премьер-министра Мухаммада бин Абдулрахмана Аль Тани стороны обсудили вопросы усиления безопасности и защиты жизни граждан.

По словам Зеленского, по результатам переговоров начальники генеральных штабов обеих стран подписали соответствующее соглашение. Она предполагает реализацию общих проектов в оборонной индустрии, создание сопроизводств, а также развитие технологического партнерства между компаниями.

Президент Украины также проинформировал катарскую сторону о ситуации с безопасностью и постоянных атаках со стороны России, в частности ее сотрудничество с Ираном. Он отметил необходимость усиления противовоздушной обороны и выразил расчет в поддержку международных партнеров.

В итоге Зеленский поблагодарил эмира Катара за прием, готовность к сотрудничеству и достигнутые конкретные договоренности, которые должны укрепить обороноспособность обеих стран.

Напомним, несколько дней назад Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве между министерствами обороны двух стран, который закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического взаимодействия и инвестиций.