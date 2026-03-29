Україна і Катар уклали довгострокове оборонне партнерство на 10 років

Україна та Катар домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського за підсумками візиту до Дохи.

Під час зустрічі з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, а також за участі прем’єр-міністра Мухаммада бін Абдулрахмана Аль Тані сторони обговорили питання посилення безпеки та захисту життя громадян.

За словами Зеленського, за результатами переговорів начальники генеральних штабів обох країн підписали відповідну угоду. Вона передбачає реалізацію спільних проєктів в оборонній індустрії, створення співвиробництв, а також розвиток технологічного партнерства між компаніями.

Президент України також поінформував катарську сторону про безпекову ситуацію та постійні атаки з боку Росії, зокрема її співпрацю з Іраном. Він наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони та висловив розрахунок на підтримку міжнародних партнерів.

У підсумку Зеленський подякував еміру Катару за прийом, готовність до співпраці та досягнуті конкретні домовленості, які мають зміцнити обороноздатність обох країн.

Нагадаємо, кілька днів тому Україна та Саудівська Аравія підписали документ про оборонне співробітництво між міністерствами оборони двох країн, який закладає основу для подальших контрактів, технологічної взаємодії та інвестицій.