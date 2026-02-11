Запланована подія 2

Украина и Молдова готовят соглашение об аварийной поддержке в энергетике: детали

Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Молдовы Александром Мунтяном / Минэнерго

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Молдовы Александром Мунтяном. Ключевой темой встречи стало развитие совместного энергопространства и взаимная поддержка в условиях военных вызовов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, тоже участвовавший во встрече.

Стороны сосредоточились на углублении интеграции между операторами систем передачи - "Укрэнерго" и "Молделектрика".

Речь идет о синхронизации сетей, усилении взаимного регулирования, подписании соглашения о трансграничных перетоках электроэнергии и аварийной поддержке.

Обсудили проекты, представляющие общий интерес: строительство новых линий электропередач и интерконнекторов, в том числе 330 кВ "Бельцы - Днестровская ГЭС".

Отдельное внимание было уделено газовому сектору. Украина предложила Молдове присоединиться к проекту Вертикального газового коридора и продолжить практику использования украинских подземных хранилищ для создания стратегических резервов топлива.

Также была озвучена готовность Украины обеспечивать поставки угля для Молдавской ГРЭС. Стороны уже скоординировали логистические пути и возможности для начала такого сотрудничества.

"Поблагодарил Молдову за решение правительства о предоставлении гуманитарной помощи, куда входят в частности генераторы, трансформаторы и другое оборудование для ремонтов украинских энергообъектов, поврежденных в результате российских ударов", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 31 января, из-за намерзания льда и экстренных отключений электроэнергии обесточенными остались потребители пяти районов Одесской области, часть Киева и Киевщины, Днепропетровщины, а авария в украинской энергосистеме повлекла за собой полное отключение электроснабжения в Молдове .

Татьяна Бессараб