Україна та Молдова готують угоду про аварійну підтримку в енергетиці: деталі

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну. Ключовою темою зустріч стала розбудова спільного енергопростору та взаємна підтримка в умовах воєнних викликів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, який теж брав участь у зустрічі.

Сторони зосередилися на поглибленні інтеграції між операторами систем передачі — "Укренерго" та "Молделектрика".

Йдеться про синхронізацію мереж, посилення взаємного регулювання, підписання угоди про транскордонні перетоки електроенергії й аварійну підтримку.

Обговорили проєкти, які становлять спільний інтерес: будівництво нових ліній електропередач та інтерконекторів, зокрема 330 кВ "Бєльці — Дністровська ГЕС".

Окрему увагу приділили газовому сектору. Україна запропонувала Молдові долучитися до проєкту "Вертикального газового коридору" та продовжити практику використання українських підземних сховищ для створення стратегічних резервів палива.

Також було озвучено готовність України забезпечувати постачання вугілля для Молдовської ДРЕС. Сторони вже скоординували логістичні шляхи та технічні можливості для початку такого співробітництва.

"Подякував Молдові за рішення уряду про надання гуманітарної допомоги, куди входять зокрема генератори, трансформатори та інше обладнання для ремонтів українських енергооб'єктів, пошкоджених внаслідок російських ударів", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, 31 січня, через намерзання льоду та екстрені відключення електроенергії знеструмленими залишилися споживачі п'яти районів Одеської області, частина Києва та Київщини, Дніпропетровщини, а аварія в українській енергосистемі спричинила повне відключення електропостачання в Молдові.