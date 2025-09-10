Запланована подія 2

Украина и Нидерланды расширяют сотрудничество в водной сфере

Украина пригласила Нидерланды к инвестициям / Минрозвития общин и территорий.

Украина и Нидерланды договорились о расширении сотрудничества в сфере водной инфраструктуры в рамках грантовой программы Ukraine Partnership Facility. На встрече представителей обеих стран обсудили приоритетные направления восстановления, в частности, модернизацию систем водоснабжения и водоотведения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минразвития общин и территорий.

Инвестиции в водную инфраструктуру

Украина и Нидерланды договорились усилить сотрудничество в сфере водной инфраструктуры в рамках грантовой программы Ukraine Partnership Facility.

Заместитель Министра развития общин и территорий Марина Денисюк встретилась с Вице-министром по международному сотрудничеству Нидерландов Паскаль Хротенхайс. В ходе переговоров стороны обсудили потребности восстановления Украины и возможные инвестиционные проекты, в частности, в сфере водоснабжения и водоотведения.

Украинская сторона предложила нидерландским партнерам приобщаться к подготовке и реализации таких проектов. Одним из ключевых форматов сотрудничества может стать публично-частное партнерство, позволяющее более эффективно привлекать инвестиции и внедрять инновационные решения в развитие инфраструктуры.

В ходе встречи обсудили необходимость реализации проектов, позволяющих повысить энергоэффективность систем водоснабжения, модернизировать предприятия водоотвода и очистки сточных вод, а также обеспечить население доступом к качественной питьевой воде по европейским стандартам. Министерство развития общин и территорий предложило нидерландским партнерам принять участие в реализации этих инициатив, оказывая финансовую, экспертную и технологическую поддержку.

Напомним, в августе экологический ущерб Украины в результате превысил 5,75 триллиона гривен.

Ольга Опенько