Україна та Нідерланди розширюють співпрацю у водній сфері

Україна та Нідерланди домовилися про розширення співпраці у сфері водної інфраструктури в межах грантової програми Ukraine Partnership Facility. На зустрічі представників обох країн обговорили пріоритетні напрями відбудови, зокрема модернізацію систем водопостачання та водовідведення.

Інвестиції у водну інфраструктуру

Заступниця Міністра розвитку громад і територій Марина Денисюк зустрілася з Віце-міністром з міжнародної співпраці Нідерландів Паскаль Хротенхайс. Під час перемовин сторони обговорили потреби відбудови України та можливі інвестиційні проєкти, зокрема у сфері водопостачання та водовідведення.

Українська сторона запропонувала нідерландським партнерам долучатися до підготовки й реалізації таких проєктів. Одним із ключових форматів співпраці може стати публічно-приватне партнерство, яке дає можливість ефективніше залучати інвестиції та впроваджувати інноваційні рішення у розвиток інфраструктури.

Під час зустрічі обговорили необхідність реалізації проєктів, які дозволять підвищити енергоефективність систем водопостачання, модернізувати підприємства водовідведення та очищення стічних вод, а також забезпечити населення доступом до якісної питної води за європейськими стандартами. Міністерство розвитку громад і територій запропонувало нідерландським партнерам долучитися до впровадження цих ініціатив, надаючи фінансову, експертну та технологічну підтримку.

