Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,12

--0,13

EUR

48,29

--0,09

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,55

48,35

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна та Нідерланди розширюють співпрацю у водній сфері

Україна, Нідерланди
Україна запросила Нідерланди до інвестицій / Мінрозвитку громад і територій.

Україна та Нідерланди домовилися про розширення співпраці у сфері водної інфраструктури в межах грантової програми Ukraine Partnership Facility. На зустрічі представників обох країн обговорили пріоритетні напрями відбудови, зокрема модернізацію систем водопостачання та водовідведення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінрозвитку громад та територій.

Інвестиції у водну інфраструктуру

Україна та Нідерланди домовилися посилити співпрацю у сфері водної інфраструктури в межах грантової програми Ukraine Partnership Facility.

Заступниця Міністра розвитку громад і територій Марина Денисюк зустрілася з Віце-міністром з міжнародної співпраці Нідерландів Паскаль Хротенхайс. Під час перемовин сторони обговорили потреби відбудови України та можливі інвестиційні проєкти, зокрема у сфері водопостачання та водовідведення.

Українська сторона запропонувала нідерландським партнерам долучатися до підготовки й реалізації таких проєктів. Одним із ключових форматів співпраці може стати публічно-приватне партнерство, яке дає можливість ефективніше залучати інвестиції та впроваджувати інноваційні рішення у розвиток інфраструктури.

Під час зустрічі обговорили необхідність реалізації проєктів, які дозволять підвищити енергоефективність систем водопостачання, модернізувати підприємства водовідведення та очищення стічних вод, а також забезпечити населення доступом до якісної питної води за європейськими стандартами. Міністерство розвитку громад і територій запропонувало нідерландським партнерам долучитися до впровадження цих ініціатив, надаючи фінансову, експертну та технологічну підтримку.

Нагадаємо, у серпні екологічні збитки України через війну перевищили 5,75 трильйона гривень.

Автор:
Ольга Опенько