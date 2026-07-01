Украина и ОАЭ запустили зону свободной торговли: детали

Украинские производители получили беспошлинный доступ на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. С 1 июля 2026 года официально вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между правительствами обеих стран, полностью отменяющее торговые пошлины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Исторический документ был подписан еще 17 февраля 2025 в Абу-Даби и впоследствии ратифицирован Законом Украины от 26 февраля 2026 № 4802-IX.

Главной целью соглашения является создание полноценной зоны свободной торговли между государствами посредством взаимной отмены пошлин на товары и услуги. Для украинских компаний это означает получение преференциального доступа к богатому и перспективному рынку Ближнего Востока, что позволит значительно расширить географию экспорта и увеличить валютные поступления в страну.

Новые правила на таможне

Кроме либерализации торговли документ предусматривает существенное углубление сотрудничества между таможенными администрациями Украины и ОАЭ.

В ближайшее время стороны планируют дополнительно заключить Соглашение о взаимной таможенной помощи. Этот шаг станет юридической базой для оперативного обмена информацией, а также совместного предотвращения, пресечения и расследования любых нарушений таможенного законодательства обеих стран.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Сербия возобновляют переговоры о свободной торговле. Киев и Белград вернулись к активной работе над заключением двустороннего соглашения, благодаря которому украинские товары должны получить свободный беспошлинный доступ на еще один новый европейский рынок.