Україна та ОАЕ запустили зону вільної торгівлі: деталі

Українські виробники отримали безмитний доступ на ринок Обʼєднаних Арабських Еміратів. З 1 липня 2026 року офіційно набула чинності Угода про всеосяжне економічне партнерство між урядами обох країн, яка повністю скасовує торговельні мита.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Історичний документ був підписаний ще 17 лютого 2025 року в Абу-Дабі та згодом ратифікований Законом України від 26 лютого 2026 року № 4802-IX.

Головною метою угоди є створення повноцінної зони вільної торгівлі між державами через взаємне скасування мит на товари та послуги. Для українських компаній це означає отримання преференційного доступу до багатого та перспективного ринку Близького Сходу, що дозволить суттєво розширити географію експорту та збільшити валютні надходження в країну.

Нові правила на митниці

Окрім лібералізації торгівлі, документ передбачає суттєве поглиблення співпраці між митними адміністраціями України та ОАЕ.

Найближчим часом сторони планують додатково укласти Угоду про взаємну митну допомогу. Цей крок стане юридичною базою для оперативного обміну інформацією, а також для спільного запобігання, припинення та розслідування будь-яких порушень митного законодавства обох країн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Сербія відновлюють переговори про вільну торгівлю. Київ та Белград повернулися до активної роботи над укладенням двосторонньої угоди, завдяки якій українські товари мають отримати вільний безмитний доступ на ще один новий європейський ринок.