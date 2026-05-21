Україна та ще одна європейська країна створюють зону вільної торгівлі: що зміниться для бізнесу

Тарас Качка, Ягода Лазаревич
Україна та Сербія відновлюють переговори про вільну торгівлю

Україна та Сербія повертаються до роботи над укладенням угоди про вільну торгівлю. Українські товари отримають вільний доступ на новий ринок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Відповідну Спільну заяву у Белграді підписали віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка та сербська міністерка внутрішньої та зовнішньої торгівлі Ягода Лазаревич, повідомляє Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Очікується, що майбутній документ відкриє нові можливості для експорту, полегшить доступ товарів на ринки обох держав, стимулюватиме створення робочих місць та зміцнить економічні зв'язки.

За словами Тараса Качки, угода дозволить не лише відкрити ринки, а й побудувати регіональні виробничі ланцюги.

Завдяки цьому бізнес зможе комбінувати ресурси двох країн, зберігаючи тарифні пільги.

Крім того, планується впровадження діагональної кумуляції: виробники зможуть використовувати сировину та компоненти з країн-учасниць Пан-євро-середземноморської конвенції (PEM), не втрачаючи статусу преференційного походження.

Нагадаємо, торік Україна та Чорногорія оновили Угоду про вільну торгівлю. Вона передбачає спрощення правил для міжнародної торгівлі та зменшення адміністративних перешкод для бізнесу. 

Автор:
Тетяна Бесараб