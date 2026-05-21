Украина и еще одна европейская страна создадут зону свободной торговли: что изменится для бизнеса

Украина и Сербия возвращаются к работе над заключением соглашения о свободной торговле. Украинские товары получат свободный доступ на новый рынок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Соответствующее Совместное заявление в Белграде подписали вице-премьер-министр Украины Тарас Качка и сербское министерство внутренней и внешней торговли Ягода Лазаревич, сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Ожидается, что будущий документ откроет новые возможности для экспорта, облегчит доступ товаров на рынки обоих государств, стимулирует создание рабочих мест и укрепит экономические связи.

По словам Тараса Качки, соглашение позволит не только открыть рынки, но и построить региональные производственные цепи.

Благодаря этому бизнес сможет комбинировать ресурсы двух стран, сохраняя тарифные льготы.

Кроме того, планируется внедрение диагональной кумуляции: производители смогут использовать сырье и компоненты из стран-участниц Пан-Евро-Средиземноморской конвенции (PEM), не теряя статуса преференциального происхождения.

Напомним, в прошлом году Украина и Черногория обновили Соглашение о свободной торговле. Она предусматривает упрощение правил международной торговли и уменьшение административных препятствий для бизнеса.