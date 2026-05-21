Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинского бизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшие работодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Украина и еще одна европейская страна создадут зону свободной торговли: что изменится для бизнеса

Тарас Качка, Ягода Лазаревич
Украина и Сербия возобновляют переговоры о свободной торговле

Украина и Сербия возвращаются к работе над заключением соглашения о свободной торговле. Украинские товары получат свободный доступ на новый рынок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Соответствующее Совместное заявление в Белграде подписали вице-премьер-министр Украины Тарас Качка и сербское министерство внутренней и внешней торговли Ягода Лазаревич, сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Ожидается, что будущий документ откроет новые возможности для экспорта, облегчит доступ товаров на рынки обоих государств, стимулирует создание рабочих мест и укрепит экономические связи.

По словам Тараса Качки, соглашение позволит не только открыть рынки, но и построить региональные производственные цепи.

Благодаря этому бизнес сможет комбинировать ресурсы двух стран, сохраняя тарифные льготы.

Кроме того, планируется внедрение диагональной кумуляции: производители смогут использовать сырье и компоненты из стран-участниц Пан-Евро-Средиземноморской конвенции (PEM), не теряя статуса преференциального происхождения.

Напомним, в прошлом году Украина и Черногория обновили Соглашение о свободной торговле. Она предусматривает упрощение правил международной торговли и уменьшение административных препятствий для бизнеса.

Татьяна Бессараб