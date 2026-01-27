Украина и Польша договорились с февраля увеличить мощности для импорта газа: детали

Украина продолжает системно работать над усилением энергетической устойчивости. Оператор ГТС Польши Gaz-System и Оператор ГТС Украины официально согласовали поэтапное наращивание пропускной способности для импорта газа с польского направления в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

Новые мощности

Процесс увеличения объема начнется уже с начала февраля 2026 года. В течение весны технические возможности для прокачки газа будут стабильно расти.

"До конца апреля мощности этого направления возрастут с 15,3 млн. куб. м до 18,4 млн. куб. м в сутки. Это важная договоренность для обеспечения стабильного теплоснабжения в украинские дома, больницы, школы и для критической инфраструктуры", - отметил Шмигаль.

Стратегическая роль польского направления

Польша остается одним из ключевых партнеров Украины по диверсификации источников топлива. Польский маршрут обеспечивает доступ к альтернативным поставщикам, что важно для национальной безопасности.

Только в 2025 году это направление обеспечило более трети всего импорта. В прошлом году через Польшу было поставлено 2,1 млрд. куб. м газа - более 30% общего объема импорта, в том числе около 600 млн куб. м американского LNG.

Напомним, 26 января состоялись аукционы по бронированию месячных мощностей для импорта природного газа в Украину общими маршрутами Route 1, 2 и 3, по которым голубое топливо может поступать из Греции в Украину.