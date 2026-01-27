Запланована подія 2

Україна та Польща домовилися з лютого збільшити потужності для імпорту газу: деталі

Україна та Польща домовилися збільшити потужності для імпорту газу. / Shutterstock

Україна продовжує системно працювати над посиленням власної енергетичної стійкості. Оператор ГТС Польщі "Gaz-System" та "Оператор ГТС України" офіційно узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з польського напрямку в Україну.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністра енергетики України Денис Шмигаль.

Нові потужності

Процес збільшення обсягів розпочнеться вже з початку лютого 2026 року. Протягом весни технічні можливості для прокачування газу будуть стабільно зростати.

"До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу. Це важлива домовленість для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи і для критичної інфраструктури", — зазначив Шмигаль.

Стратегічна роль польського напрямку

Польща залишається одним із ключових партнерів України у питанні диверсифікації джерел палива. Польський маршрут забезпечує доступ до альтернативних постачальників, що критично важливо для національної безпеки.

Тільки у 2025 році цей напрямок забезпечив понад третину всього імпорту. Торік через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу — понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема близько 600 млн куб. м американського LNG.

Нагадаємо, 26 січня відбулися аукціони з бронювання місячних потужностей для імпорту природного газу до України спільними маршрутами Route 1, 2 та 3, якими блакитне паливо може надходити з Греції до України.

Автор:
Тетяна Ковальчук