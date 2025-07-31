Украина и Польша обсудили перспективы совместных проектов в ОПК: что известно

Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и председатель польского Совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль обсудили потенциальные проекты совместного оборонного производства и последующую военную помощь нашему государству.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.

Визит польской делегации в Киев стал продолжением диалога между Украиной и Польшей после подписания меморандума по оборонному сотрудничеству и участию в Международной конференции по восстановлению Украины 2025 года.

"Индустриальная и инновационная гонка является не только составляющей современной войны, но и в будущем – предохранителем новой агрессии. Европа масштабирует ОПК, Польша является ведущим двигателем во многих направлениях, поэтому мы также заинтересованы в развитии нашего оборонного сотрудничества", – отметил Боев.

Во время встречи польская сторона подняла вопрос реализации проектов в рамках подписанного меморандума об оборонном сотрудничестве "Укроборонпрома" и "Польской оружейной группы" (PGZ).

Кроме того, стороны обсудили создание совместных производств украинского оружия на территории Польши в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского "Build with Ukraine".

Чиновник Минобороны подчеркнул, что для Украины важным остается финансирование производства дронов. Государство заинтересовано в использовании механизма SAFE (Security Action for Europe – программа финансирования) для реализации совместных проектов.

Напомним, в апреле сообщалось, что Европейская комиссия направит 910 миллионов евро в Европейский оборонный фонд (ЕОФ). В этом году фонд впервые откроет возможности для участия украинских оборонных предприятий.