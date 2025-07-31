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Україна та Польща обговорили перспективи спільних проєктів в ОПК: що відомо
Заступник міністра оборони України Сергій Боєв та голова польської Ради з питань співробітництва з Україною Павел Коваль обговорили потенційні проєкти спільного оборонного виробництва та подальшу воєнну допомогу нашій державі.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони України.
Візит польської делегації до Києва став продовженням діалогу між Україною та Польщею після підписання меморандуму щодо оборонної співпраці та участі в Міжнародній конференції з питань відновлення України 2025.
"Індустріальні та інноваційні перегони є не лише складовою сучасної війни, а й в майбутньому – запобіжником нової агресії. Європа масштабує ОПК, Польща є провідним рушієм у багатьох напрямах, тому ми так само зацікавлені у розвитку нашої оборонної співпраці", – зазначив Боєв.
Під час зустрічі польська сторона порушила питання реалізації проєктів в межах підписаного меморандуму про оборонну співпрацю "Укроборонпрому" та "Польської зброярської групи" (PGZ).
Крім того, сторони обговорили створення спільних виробництв української зброї на території Польщі в рамках ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Build with Ukraine".
Чиновник Міноборони підкреслив, що для України важливим залишається фінансування виробництва дронів. Держава зацікавлена у використанні механізму SAFE (Security Action for Europe — програма фінансування) для реалізації спільних проєктів.
Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Європейська комісія спрямує 910 мільйонів євро до Європейського оборонного фонду (ЄОФ). Цьогоріч фонд вперше відкриє можливості для участі українських оборонних підприємств.