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Україна та Польща обговорили перспективи спільних проєктів в ОПК: що відомо

прапор Польщі, прапор України, Сергій Боєв, Павел Коваль
Україна і Польща обговорили подальшу співпрацю в оборонній сфері. / Міноборони

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв та голова польської Ради з питань співробітництва з Україною Павел Коваль обговорили потенційні проєкти спільного оборонного виробництва та подальшу воєнну допомогу нашій державі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони України.

Візит польської делегації до Києва став продовженням діалогу між Україною та Польщею після підписання меморандуму щодо оборонної співпраці та участі в Міжнародній конференції з питань відновлення України 2025.

"Індустріальні та інноваційні перегони є не лише складовою сучасної війни, а й в майбутньому – запобіжником нової агресії. Європа масштабує ОПК, Польща є провідним рушієм у багатьох напрямах, тому ми так само зацікавлені у розвитку нашої оборонної співпраці", – зазначив Боєв.

Під час зустрічі польська сторона порушила питання реалізації проєктів в межах підписаного меморандуму про оборонну співпрацю "Укроборонпрому" та "Польської зброярської групи" (PGZ). 

Крім того, сторони обговорили створення спільних виробництв української зброї на території Польщі в рамках ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Build with Ukraine".

Чиновник Міноборони підкреслив, що для України важливим залишається фінансування виробництва дронів. Держава зацікавлена у використанні механізму SAFE (Security Action for Europe — програма фінансування) для реалізації спільних проєктів.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Європейська комісія спрямує 910 мільйонів євро до Європейського оборонного фонду (ЄОФ). Цьогоріч фонд вперше відкриє можливості для участі українських оборонних підприємств.

Автор:
Тетяна Ковальчук