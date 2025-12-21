Украина и Португалия запускают совместное производство морских дронов

Украина и Португалия подписали соглашение о партнерстве в совместном производстве морских дронов — одном из наиболее перспективных направлений современной обороны. Соответствующее совместное заявление было принято по итогам переговоров с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Офиса президента.

Как отмечается, морские дроны являются одним из наиболее перспективных направлений оборонного сотрудничества, способным существенно усилить безопасность как Украины, так и Европы в целом. Современные беспилотные технологии рассматриваются как реальный инструмент противодействия актуальным и будущим угрозам.

Отдельно был отмечен вклад Португалии в программу PURL, которая позволяет Украине закупать американское вооружение, в том числе ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, которые в настоящее время не производятся в Европе.

Также Португалия поддержала совместное европейское решение по финансовым гарантиям безопасности для Украины на 2026-2027 годы общим объемом 90 млрд евро. Это решение должно обеспечить стабильную оборонную и бюджетную поддержку Украины в среднесрочной перспективе.

Кроме того, стороны отметили важность сохранения замороженных российских активов в Европе и других странах. Украина настаивает, что именно Россия должна нести финансовую ответственность за агрессию – собственными активами, потерями и ограничением своего будущего развития.

Украина поблагодарила Португалию за последовательную поддержку и солидарность в противодействии российской агрессии.

О совместном производстве беспилотных летательных аппаратов Украина договорилась и с Нидерландами. Договор предусматривает, что все изготовленные дроны будут приобретены Нидерландами и сразу переданы потребностям украинских Сил обороны.