Украинская и немецкая компании создают совместное предприятие по производству дронов

Украинская и немецкая компании-производители беспилотников создали совместное оборонное предприятие Quantum Frontline Industries в рамках инициативы "Строим с Украиной". Предприятие выстроит первую в Европе полностью автоматизированную промышленную линию по производству украинских дронов для Вооруженных сил Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на пресс- конференцию в Берлине на полях Немецко-украинского бизнес-форума.

Компания Quantum Systems (ФРГ) и Frontline Robotics (Украина) заявили о создании немецко-украинского совместного предприятия Quantum Frontline Industries (QFI), которое построит первую в Европе полностью автоматизированную промышленную производственную линию беспилотников для Вооруженных сил Украины.

Все системы, производимые на производственных мощностях в Германии, будут поставлены Вооруженным силам Украины в объемах, определенных Министерством обороны.

Новая производственная линия объединяет украинские технологии беспилотников с немецким опытом масштабирования и автоматизации, устанавливая новый стандарт трансграничного сотрудничества в оборонном секторе. Кроме того, проект создаст дополнительные рабочие места для жителей Украины в Германии.

Quantum Systems будет отвечать за промышленную инфраструктуру и производственные процессы, а Frontline Robotics будет обеспечивать лицензированные разработки, обучение персонала и полную операционную и техническую поддержку в соответствии со стандартами НАТО.

Генеральный директор Frontline Robotics Евгений Третяк заявил, что создание первого совместного украино-немецкого предприятия в оборонном секторе вместе с Quantum Systems является важным шагом для дальнейшего сотрудничества между странами. По его словам, украинские Вооруженные силы будут оснащены тысячами дронов, что поможет отразить российскую агрессию.

Управляющий директор совместного предприятия QFI Маттиас Лена отметил, что компания имеет три ключевые цели: масштабирование производства, расширение портфолио и создание новых продуктов.

"Наше предприятие объединит немецкий инженерный опыт с украинским ощущением срочности, чтобы обеспечить массовое производство необходимых дронов, а также разработку инновационных решений, расширяющих пределы возможного", - пояснил Лена, ранее служивший офицером пехоты в Вооруженных силах Германии.

Создание QFI базируется на стратегическом партнерстве между двумя компаниями, которое было подписано в начале этого года и знаменует важный шаг к новой европейской индустрии дронов, базирующейся на передовых украинских инновациях и немецкой инженерии.

Из соображений безопасности подробности о местонахождении нового совместного предприятия не будут разглашаться.

О компаниях

Quantum Systems – является европейским лидером в разработке интеллектуальных беспилотных систем. Компания поставляет военные, автономные и интегрированные миссионерские решения для военных, правительственных и коммерческих клиентов. Продукция Quantum Systems объединяет проверенное оборудование, искусственный интеллект и совместное программное обеспечение для обеспечения непрерывной и надежной воздушной разведки там, где это наиболее важно.

Frontline Robotics – украинская компания оборонных технологий, основанная в августе 2023 года четырьмя украинцами. С 2014 года учредители разрабатывают технологические решения для Вооруженных сил Украины, успешно зарекомендовавшие себя в полевых условиях. Сегодня компания сосредотачивается на разработке воздушных и наземных роботизированных систем для оборонных и наступательных операций, включая разведывательный беспилотник Zoom, многоцелевой логистический беспилотник Linza и дистанционно управляемую боевую станцию Buria.

Напомним, в октябре Кабмин принял решение, значительно упрощающее и ускоряющее процесс закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их составляющих для нужд фронта.

Добавим, что с ноября военные могут заказывать средства радиолокационной борьбы (РЭБ) через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.