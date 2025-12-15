Українська та німецька компанії створюють спільне підприємство з виробництва дронів

Українська та німецька компанії-виробники безпілотників створили спільне оборонне підприємство Quantum Frontline Industries у рамках ініціативи “Будуємо з Україною”. Підприємство збудує першу в Європі повністю автоматизовану промислову лінію з виробництва українських дронів для Збройних сил України.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на пресконференцію в Берліні на полях Німецько-українського бізнес-форуму.

Компанії Quantum Systems (ФРН) і Frontline Robotics (Україна) заявили про створення німецько-українського спільного підприємства Quantum Frontline Industries (QFI), яке побудує першу в Європі повністю автоматизовану промислову виробничу лінію безпілотників для Збройних сил України.

Усі системи, виготовлені на виробничих потужностях у Німеччині, будуть поставлені Збройним силам України у обсягах, визначених Міністерством оборони.

Нова виробнича лінія поєднує українські технології безпілотників із німецьким досвідом масштабування та автоматизації, встановлюючи новий стандарт транскордонного співробітництва в оборонному секторі. Крім того, проект створить додаткові робочі місця для українців у Німеччині.

Quantum Systems відповідатиме за промислову інфраструктуру та виробничі процеси, а Frontline Robotics забезпечуватиме ліцензовані розробки, навчання персоналу та повну операційну й технічну підтримку відповідно до стандартів НАТО.

Генеральний директор Frontline Robotics Євген Третяк заявив, що створення першого спільного українсько-німецького підприємства в оборонному секторі разом із Quantum Systems є важливим кроком для подальшої співпраці між країнами. За його словами, українські Збройні сили будуть оснащені тисячами дронів, що допоможе відбити російську агресію.

Керуючий директор спільного підприємства QFI Маттіас Лена відзначив, що компанія має три ключові цілі: масштабування виробництва, розширення портфоліо та створення нових продуктів.

"Наше підприємство поєднає німецький інженерний досвід із українським відчуттям терміновості, щоб забезпечити масове виробництво необхідних дронів, а також розробку інноваційних рішень, що розширюють межі можливого", - пояснив Лена, який раніше служив офіцером піхоти у Збройних силах Німеччини.

Створення QFI базується на стратегічному партнерстві між двома компаніями, яке було підписано на початку цього року і знаменує собою важливий крок до нової європейської індустрії дронів, що базується на передових українських інноваціях та німецькій інженерії.

З міркувань безпеки подробиці про місцезнаходження нового спільного підприємства не розголошуватимуться.

Про компанії

Quantum Systems - є європейським лідером у розробці інтелектуальних безпілотних систем. Компанія постачає військові, автономні та інтегровані місійні рішення для військових, урядових та комерційних клієнтів. Продукція Quantum Systems поєднує перевірене обладнання, штучний інтелект та сумісне програмне забезпечення для забезпечення безперервної та надійної повітряної розвідки там, де це найбільш важливо.

Frontline Robotics – українська компанія оборонних технологій, заснована у серпні 2023 року чотирма українцями. З 2014 року засновники розробляють технологічні рішення для Збройних сил України, які успішно зарекомендували себе в польових умовах. Сьогодні компанія зосереджується на розробці повітряних та наземних роботизованих систем для оборонних та наступальних операцій, включаючи розвідувальний безпілотник Zoom, багатоцільовий логістичний безпілотник Linza та дистанційно керовану бойову станцію "Buria".

Нагадаємо, у жовтні Кабмін ухвалив рішення, яке значно спрощує та прискорює процес закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та їхніх складових для потреб фронту.

Додамо, що з листопада військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.