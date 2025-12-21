Україна та Португалія запускають спільне виробництво морських дронів

Україна та Португалія підписали угоду про партнерство у спільному виробництві морських дронів — одному з найбільш перспективних напрямів сучасної оборони. Відповідну спільну заяву було ухвалено за підсумками переговорів з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Офісу президента.

Як наголошується, морські дрони є одним із найбільш перспективних напрямів оборонної співпраці, здатним суттєво посилити безпеку як України, так і Європи загалом. Сучасні безпілотні технології розглядаються як реальний інструмент протидії актуальним та майбутнім загрозам.

Окремо було відзначено внесок Португалії у програму PURL, яка дозволяє Україні закуповувати американське озброєння, зокрема ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, які наразі не виробляються в Європі.

Також Португалія підтримала спільне європейське рішення щодо фінансових гарантій безпеки для України на 2026–2027 роки загальним обсягом 90 млрд євро. Це рішення має забезпечити стабільну оборонну та бюджетну підтримку України у середньостроковій перспективі.

Крім того, сторони наголосили на важливості збереження заморожених російських активів у Європі та інших країнах. Україна наполягає, що саме Росія має нести фінансову відповідальність за агресію — власними активами, втратами та обмеженням свого майбутнього розвитку.

Україна подякувала Португалії за послідовну підтримку та солідарність у протидії російській агресії.

Про спільне виробництво безпілотних літальних апаратів Україна домовилася і з Нідерландами. Договір передбачає, що усі виготовлені дрони будуть придбані Нідерландами та одразу передані на потреби українських Сил оборони.