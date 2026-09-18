Украина и Сербия увеличили товарооборот на 42%: какие сферы сотрудничества будут развиваться

Товарооборот между Украиной и Сербией вырос на 42% в первом полугодии 2026 года. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны могут развивать сотрудничество в энергетике, железнодорожной и дорожной инфраструктуре, а также в туризме.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения президента Сербии Александра Вучича во время CARPATHIAN 8 SUMMIT, пишет "Интерфакс-Украина".

Сербия и Украина нарастили торговлю

По его словам, росту торговли способствовали взаимные визиты украинских и сербских делегаций.

Учитель также назвал перспективными направлениями сотрудничества энергетику, железнодорожную и дорожную инфраструктуру, а также другие инфраструктурные проекты. По его словам, страны могут совместно работать над привлечением большей поддержки Европейского союза для таких проектов.

Отдельным направлением сотрудничества президент Сербии назвал туризм. Речь идет, в частности, о развитии туристических связей и увеличении количества туристов между Украиной и Сербией.

Напомним, за январь-июль 2026 года товарооборот Украины достиг $82 млрд. Тогда импорт более чем вдвое превышал объемы экспорта, составив 58,1 млрд долларов против 24,1 млрд долларов соответственно.