UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Наличный курс:

USD

44,87

44,75

EUR

51,95

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Украина и Сербия увеличили товарооборот на 42%: какие сферы сотрудничества будут развиваться

товарооборот
Сербия и Украина нарастили торговлю / Depositphotos

Товарооборот между Украиной и Сербией вырос на 42% в первом полугодии 2026 года. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны могут развивать сотрудничество в энергетике, железнодорожной и дорожной инфраструктуре, а также в туризме.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения президента Сербии Александра Вучича во время CARPATHIAN 8 SUMMIT, пишет "Интерфакс-Украина".

Сербия и Украина нарастили торговлю

По его словам, росту торговли способствовали взаимные визиты украинских и сербских делегаций.

Учитель также назвал перспективными направлениями сотрудничества энергетику, железнодорожную и дорожную инфраструктуру, а также другие инфраструктурные проекты. По его словам, страны могут совместно работать над привлечением большей поддержки Европейского союза для таких проектов.

Отдельным направлением сотрудничества президент Сербии назвал туризм. Речь идет, в частности, о развитии туристических связей и увеличении количества туристов между Украиной и Сербией.

Напомним, за январь-июль 2026 года товарооборот Украины достиг $82 млрд. Тогда импорт более чем вдвое превышал объемы экспорта, составив 58,1 млрд долларов против 24,1 млрд долларов соответственно.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности