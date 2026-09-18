Україна та Сербія збільшили товарообіг на 42%: які сфери співпраці розвиватимуть

Товарообіг між Україною та Сербією зріс на 42% у першому півріччі 2026 року. Президент Сербії Александр Вучич заявив, що країни можуть розвивати співпрацю в енергетиці, залізничній та дорожній інфраструктурі, а також у туризмі.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення президента Сербії Александра Вучича під час CARPATHIAN 8 SUMMIT, пише "Інтерфакс-Україна".

Сербія та Україна наростили торгівлю

За його словами, зростанню торгівлі сприяли взаємні візити українських і сербських делегацій.

Вучич також назвав перспективними напрямами співпраці енергетику, залізничну та дорожню інфраструктуру, а також інші інфраструктурні проєкти. За його словами, країни можуть спільно працювати над залученням більшої підтримки Європейського Союзу для таких проєктів.

Окремим напрямом співпраці президент Сербії назвав туризм. Йдеться, зокрема, про розвиток туристичних зв’язків і збільшення кількості туристів між Україною та Сербією.

Нагадаємо, за січень–липень 2026 року товарообіг України сягнув $82 млрд. Тоді імпорт більш ніж удвічі перевищував обсяги експорту, склавши 58,1 млрд доларів проти 24,1 млрд доларів відповідно.