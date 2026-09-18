RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Готівковий курс:

USD

44,87

44,75

EUR

51,95

51,70

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Україна та Сербія збільшили товарообіг на 42%: які сфери співпраці розвиватимуть

товарообіг
Сербія та Україна наростили торгівлю / Depositphotos

Товарообіг між Україною та Сербією зріс на 42% у першому півріччі 2026 року. Президент Сербії Александр Вучич заявив, що країни можуть розвивати співпрацю в енергетиці, залізничній та дорожній інфраструктурі, а також у туризмі.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення президента Сербії Александра Вучича під час CARPATHIAN 8 SUMMIT, пише "Інтерфакс-Україна".

Сербія та Україна наростили торгівлю

За його словами, зростанню торгівлі сприяли взаємні візити українських і сербських делегацій.

Вучич також назвав перспективними напрямами співпраці енергетику, залізничну та дорожню інфраструктуру, а також інші інфраструктурні проєкти. За його словами, країни можуть спільно працювати над залученням більшої підтримки Європейського Союзу для таких проєктів.

Окремим напрямом співпраці президент Сербії назвав туризм. Йдеться, зокрема, про розвиток туристичних зв’язків і збільшення кількості туристів між Україною та Сербією.

Нагадаємо, за січень–липень 2026 року товарообіг України сягнув $82 млрд. Тоді імпорт більш ніж удвічі перевищував обсяги експорту, склавши 58,1 млрд доларів проти 24,1 млрд доларів відповідно.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності