Украина и Словакия договорились увеличить грузовую пропускную способность пункта "Малый Березный — Убля" до 5 тонн

Украина и Словакия договорились увеличить грузовую пропускную способность пункта пропуска "Малый Березный — Убля" до 5 тонн. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе межправительственных консультаций в Кошицах, проведенных премьер-министрами двух стран — Юлией Свириденко и Робертом Фицо.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал.

Кроме того, стороны согласовали запуск пешеходного и велосипедного перехода "Ужгород - Вышнее Немецкое" до конца этого года. Оба решения призваны разгрузить пограничные переходы, улучшить логистику между странами и стимулировать развитие малого пограничного бизнеса.

В ходе консультаций премьер-министры обсудили энергетическую безопасность, оборону, инфраструктуру, образование и санкционную политику.

По результатам встречи подписаны четыре межправительственных соглашения — о сотрудничестве в сфере трудовой миграции, о финансово-технической помощи, о пунктах пропуска и размещении дипломатических представительств.

Все договоренности закреплены в обновленной Дорожной карте 2.0, которая определяет общие шаги правительства Украины и Словакии.

В ходе встречи обсуждалась также координация действий в сфере энергетики, обороны, восстановления, евроинтеграции, аграрного сектора, международного сотрудничества, образования и науки.

Словакия подтвердила готовность поддержать защиту украинской энергосистемы и помочь в создании укрытий в школах прифронтовых регионов.

Кроме того, в 2026 году в Братиславе откроется первая двуязычная украинская школа, что позволит детям украинских семей учиться в своей культурной среде.

Отдельно стороны обсудили координацию по 19-му пакету санкций против России.

Добавим, что Украина получит от Словакии пять машин для разминирования Bozena.