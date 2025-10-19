Запланована подія 2

Україна та Словаччина домовилися збільшити вантажну пропускну здатність пункту “Малий Березний – Убля” до 5 тонн

Юлія Свириденко та Роберт Фіцо
Пропускну здатність КПП “Малий Березний – Убля” збільшать до 5 тонн / Урядовий портал

Україна та Словаччина домовилися збільшити вантажну пропускну здатність пункту пропуску “Малий Березний – Убля” до 5 тонн. Відповідна домовленість була досягнута під час міжурядових консультацій у Кошицях, які провели прем’єр-міністри двох країн — Юлія Свириденко та Роберт Фіцо.

Про це інформує Delo.ua з посилання на Урядовий портал.

Крім того, сторони узгодили запуск пішохідного та велосипедного переходу “Ужгород – Вишнє Нємецьке” до кінця цього року. Обидва рішення покликані розвантажити прикордонні переходи, покращити логістику між країнами та стимулювати розвиток малого прикордонного бізнесу.

Під час консультацій прем’єр-міністри обговорили енергетичну безпеку, оборону, інфраструктуру, освіту та санкційну політику.

За результатами зустрічі підписано чотири міжурядові угоди — про співпрацю у сфері трудової міграції, про фінансово-технічну допомогу, про пункти пропуску та про розміщення дипломатичних представництв.

Усі домовленості закріплено в оновленій Дорожній карті 2.0, яка визначає спільні кроки урядів України та Словаччини.

Під час зустрічі обговорювалися також координація дій у сфері енергетики, оборони, відновлення, євроінтеграції, аграрного сектору, міжнародної співпраці, освіти та науки.

Словаччина підтвердила готовність підтримати захист української енергосистеми та допомогти у створенні укриттів у школах прифронтових регіонів.

Окрім того, у 2026 році в Братиславі відкриється перша двомовна українська школа, що дасть можливість дітям українських родин навчатися у своєму культурному середовищі.

Окремо сторони обговорили координацію щодо 19-го пакета санкцій проти Росії.

Також додамо, що Україна отримає від Словаччини п’ять машин для розмінування Bozena.

Автор:
Тетяна Гойденко