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Украина и США могут ждать годами прибыли от соглашения с минералами — Reuters

полезные ископаемые
Запуск шахт в Украине может отложить выгоду от соглашения с США.

Финансовая выгода от минерального партнерства между США и Украиной может появиться не скоро – запуск новых шахт в стране, пострадавшей от войны, тормозят многочисленные вызовы.

Об этом сообщает Reuters.

Прибыль от минерального соглашения

Разработка месторождений стратегически важных полезных ископаемых даже в таких горнодобывающих лидерах, как Канада или Австралия, обычно занимает от 10 до 20 лет, отметили в четверг отраслевые эксперты.

В то же время в Украине ситуация еще более сложная: относительно большинства месторождений не хватает достоверных данных, подтверждающих их экономическую целесообразность. Кроме того, инвесторы опасаются вкладывать средства в страну, где через три года полномасштабной войны серьезно пострадала инфраструктура, в том числе энергетическая и транспортная, а гарантий безопасности на будущее нет.

"Если кто-то представляет, что полезные ископаемые из Украины вдруг массово появятся на рынке — это иллюзия", — отметил Адам Вебб, руководитель направления полезных ископаемых в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence. — "На самом деле инвесторам будет сложно оправдать вложения в страну, которая находится в состоянии войны, когда существуют более безопасные альтернативы для инвестиций в критически важные ресурсы".

Несмотря на неопределенность финансовых перспектив, украинская сторона расценивает соглашение как важный политический шаг. По мнению чиновников, она способна укрепить поддержку США, ослабевшую в период президентства Дональда Трампа, отмечает агентство.

Украине нужна поддержка

Украина нуждается в поддержке США — прежде всего посредством оружия и финансирования — для эффективного противостояния российскому вторжению.

Со своей стороны США, в частности Дональд Трамп, активно продвигали новое соглашение, сосредоточив внимание на доступе к украинским месторождениям редкоземельных элементов, необходимых в производстве мобильных телефонов, электромобилей и другой современной техники.

Это позволяет надеяться, что государственная политика может стать толчком к ускорению инвестиций.

В тексте соглашения перечислено 55 полезных ископаемых, а также нефть, газ и другие углеводороды. По данным Украины, страна имеет месторождения 22 из 34 критически важных ископаемых, определенных ЕС, в том числе лития, никеля и редкоземельных элементов.

Впрочем, как отмечают эксперты, превращение ресурсов в прибыльные запасы требует времени и значительных инвестиций, ограниченных как до войны, так и после ее начала.

В 2024 году государство заработало около 1 миллиарда долларов на роялти и других платежах за пользование недрами. Однако фонд, созданный по новому соглашению, будет получать доходы только от новых лицензий и контрактов, подписанных после его вступления в силу.

Добыча тормозит бюрократия

До 2022 года Украина медленно выдавала лицензии на разработку недр — с 2012 по 2020 год было выдано около 20 на нефть и газ и несколько на другие полезные ископаемые. В общей сложности имеются 3482 действующие лицензии.

Новое соглашение создает возможность ограниченного партнерства, которое может предусматривать прямые государственные инвестиции в добычу. Аналитики считают, что примером для Украины может послужить Чили с ее государственной компанией Codelco.

Серьезным препятствием является то, что часть перспективных месторождений – 7 из 24 – расположены на временно оккупированных территориях. Среди них – литий, графит, редкоземельные элементы, никель и марганец. Без гарантий безопасности разработка этих месторождений маловероятна.

Вашингтон считает, что участие США в проекте может сдерживать агрессоров и углубить интерес к скорейшему завершению войны.

Ключевые положения соглашения

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение   о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, которое предусматривает будущее сотрудничество по добыче полезных ископаемых.

Основные положения:

  1. Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на украинской территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно Киев определяет, где и что добывать.
  2. Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50, так что ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса.
  3. Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они будут и дальше принадлежать Украине. В частности, это касается "Укрнафты" или "Энергоатома".
  4. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.
  5. Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины, а значит, не изменяет ее евроинтеграционный курс.
  6. Фонд будет наполняться доходами только по новым лицензиям. Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд.
  7. Законодательные изменения только точечные. Для функционирования фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же соглашение должно ратифицировать Верховная Рада.
  8. Фонд поддерживается правительством США через Международную финансовую корпорацию развития США (DFC), помогающую привлекать инвестиции и технологии в Украину от фондов и компаний из разных стран.
  9. Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Так, доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.
Автор:
Ольга Опенько