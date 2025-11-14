- Категория
Украина и США назначили Alvarez & Marsal инвестиционным советником фонда восстановления: какова его структура
На международной конференции ReBuild Ukraine Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с US International Development Finance Corporation (DFC) объявили о важном шаге: назначение инвестиционного советника украинско-американского инвестиционного фонда восстановления (United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund).
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Инвестиционным советником Фонда назначена международная консалтинговая компания Alvarez & Marsal (A&M).
A&M является глобальной компанией более 12 000 специалистов в 90 офисах мира, специализирующейся на финансовом и операционном консалтинге. У компании есть значительный опыт работы в стратегически важных секторах, таких как критические минералы, энергетика, инфраструктура и ИКТ, а также уже реализует проекты в Украине.
В рамках своей деятельности Alvarez & Marsal будет оказывать Фонду стратегическую инвестиционную поддержку. Это будет включать подготовку проектов, проведение комплексной проверки (due diligence) и финансовый анализ для определения и оценки потенциальных инвестиционных возможностей.
Назначение советника является финализацией организационного этапа. Следующим шагом Фонд выберет администратора, что позволит завершить подготовку к запуску финансовых процедур и первых инвестиционных проектов.
Структура инвестфонда
Управляющий совет фонда состоит из трех украинских и трех американских менеджеров.
Совместный орган управления Украины и США принимает все инвестиционные решения, определяет стратегию работы фонда и обеспечивает равное партнерство двух сторон.
В структуре фонда действуют четыре комитета:
- инвестиционный – оценивает и отбирает проекты;
- аудиторский - осуществляет финансовый надзор;
- административный – координирует операционные процессы;
- комитет поиска проектов – прорабатывает потенциальные инициативы.
Они обеспечивают прозрачность, контроль и соответствие всех процессов международным стандартам.
Инвестиционный советник A&M оказывает стратегическую поддержку и аналитику:
- готовит и оценивает инвестиционные проекты;
- производит due diligence и финансовый анализ;
- помогает определить перспективные направления инвестирования
Справочно
Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления создан соглашением между Украиной и США. Первоначальный капитал сформирован из вкладов обеих сторон в равных долях — по $75 млн от США через DFC и от Украины, что составляет $150 млн стартового капитала. Эти средства будут ориентированы на подготовку первых инвестиций, реализация которых начнется в 2026 году.
Ранее сообщалось, что в страно-американский инвестиционный фонд восстановления со стартовым капиталом 150 миллионов долларов может выступать миноритарным инвестором в добывающих проектах вместе с другими инвесторами и должен стать маркетмейкером рынка.