Украина и США назначили Alvarez & Marsal инвестиционным советником фонда восстановления: какова его структура

флаг США, флаг Украины
Украина и США назначили инвестиционного советника фонда восстановления. / Shutterstock

На международной конференции ReBuild Ukraine Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с US International Development Finance Corporation (DFC) объявили о важном шаге: назначение инвестиционного советника украинско-американского инвестиционного фонда восстановления (United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Инвестиционным советником Фонда назначена международная консалтинговая компания Alvarez & Marsal (A&M).

A&M является глобальной компанией более 12 000 специалистов в 90 офисах мира, специализирующейся на финансовом и операционном консалтинге. У компании есть значительный опыт работы в стратегически важных секторах, таких как критические минералы, энергетика, инфраструктура и ИКТ, а также уже реализует проекты в Украине.

В рамках своей деятельности Alvarez & Marsal будет оказывать Фонду стратегическую инвестиционную поддержку. Это будет включать подготовку проектов, проведение комплексной проверки (due diligence) и финансовый анализ для определения и оценки потенциальных инвестиционных возможностей.

Назначение советника является финализацией организационного этапа. Следующим шагом Фонд выберет администратора, что позволит завершить подготовку к запуску финансовых процедур и первых инвестиционных проектов.

Структура инвестфонда

Управляющий совет фонда состоит из трех украинских и трех американских менеджеров.

Совместный орган управления Украины и США принимает все инвестиционные решения, определяет стратегию работы фонда и обеспечивает равное партнерство двух сторон.

В структуре фонда действуют четыре комитета:

  • инвестиционный – оценивает и отбирает проекты;
  • аудиторский - осуществляет финансовый надзор;
  • административный – координирует операционные процессы;
  • комитет поиска проектов – прорабатывает потенциальные инициативы.

Они обеспечивают прозрачность, контроль и соответствие всех процессов международным стандартам.

Инвестиционный советник A&M оказывает стратегическую поддержку и аналитику:

  • готовит и оценивает инвестиционные проекты;
  • производит due diligence и финансовый анализ;
  • помогает определить перспективные направления инвестирования

Справочно

Украинско-американский инвестиционный фонд восстановления создан соглашением между Украиной и США. Первоначальный капитал сформирован из вкладов обеих сторон в равных долях — по $75 млн от США через DFC и от Украины, что составляет $150 млн стартового капитала. Эти средства будут ориентированы на подготовку первых инвестиций, реализация которых начнется в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в страно-американский инвестиционный фонд восстановления со стартовым капиталом 150 миллионов долларов может выступать миноритарным инвестором в добывающих проектах вместе с другими инвесторами и должен стать маркетмейкером рынка.

Автор:
Татьяна Ковальчук