Украина и США готовятся к первому заседанию инвестиционного фонда восстановления уже в сентябре — Свириденко

Первое заседание совета директоров американо-украинского инвестиционного фонда запланировано на сентябрь. В течение следующих полутора лет планируется реализовать первые три проекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, комментируя разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом.

В ходе встречи обсуждалось расширение сотрудничества в оборонной и инвестиционной сферах.

"Обсудили запуск Американо-украинского инвестиционного фонда. Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь. Задача – запустить первые три проекта в течение 18 месяцев", - отметила Свириденко.

Также во время разговора особое внимание уделили потенциальному оборонному соглашению, которое ранее анонсировал президент Зеленский. Речь идет о производстве и продаже украинских дронов, а также возможной закупке американского оружия.

Кроме того, стороны обсудили вопросы усиления санкционного давления и сотрудничества с международными финансовыми организациями. Премьер выразила благодарность Соединенным Штатам за последовательную поддержку и совместное стремление к справедливому миру. Стороны договорились продолжить диалог на рабочем уровне.

Соглашение с США о недрах

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации сделки.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американско-украинского инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.